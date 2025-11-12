Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), realiza entre os dias 24 e 26 de novembro o leilão público de veículos. O evento, nas modalidades presencial e virtual, começa às 9h e tem o objetivo de alienar carros e motocicletas retidos há mais de 60 dias e não reclamados por seus proprietários.

Os lotes incluem veículos em diferentes condições, desde unidades conservadas, com documentação para circulação, até sucatas, destinadas apenas à desmontagem. Segundo o edital, os lances iniciais começam em R$ 0,25.

Como participar do leilão

O leilão é coordenado pela Comissão de Gestão de Pátio e Leilão (CGPL) e segue o Edital de Leilão Público nº 07/2025, além das disposições do Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Lei Federal nº 14.133/21.

Quem deseja participar virtualmente deve se cadastrar gratuitamente no site www.leilo.com.br com, no mínimo, 12 horas de antecedência do início do leilão.

Os participantes que optarem pela participação presencial precisam realizar o credenciamento uma hora antes do início do evento, no Pátio de Retenção da Segbel, situado na avenida Tavares Bastos, nº 1.583, bairro Marambaia, em Belém.

Visitação dos veículos

Os veículos poderão ser vistoriados visualmente pelo público nos dias 17, 18 e 19 de novembro, das 9h às 14h, no mesmo endereço do pátio. A secretaria informa que a avaliação permitida é somente visual, sem possibilidade de manuseio, partida do motor ou test-drive.