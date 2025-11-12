Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

O Liberal
fonte

Novo leilão de veículos em Belém conta mais de 600 carros (Arquivo / Agência Pará)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), realiza entre os dias 24 e 26 de novembro o leilão público de veículos. O evento, nas modalidades presencial e virtual, começa às 9h e tem o objetivo de alienar carros e motocicletas retidos há mais de 60 dias e não reclamados por seus proprietários.

Os lotes incluem veículos em diferentes condições, desde unidades conservadas, com documentação para circulação, até sucatas, destinadas apenas à desmontagem. Segundo o edital, os lances iniciais começam em R$ 0,25.

VEJA MAIS

image Na COP 30, Tesouro lançará 4º leilão do Eco Invest no dia 14, em evento com Haddad e Marina
Nesta edição, o leilão tem foco na região amazônica, mas abrange também outras regiões

[[(standard.Article) Arteris mantém operação da Autopista Fluminense após não enfrentar concorrência em repactuação]]

image Ministério de Minas e Energia abre consulta pública sobre portaria para leilão de baterias
Objetivo é garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica no país. Leilão está previsto para abril de 2026.

Como participar do leilão

O leilão é coordenado pela Comissão de Gestão de Pátio e Leilão (CGPL) e segue o Edital de Leilão Público nº 07/2025, além das disposições do Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Lei Federal nº 14.133/21.

Quem deseja participar virtualmente deve se cadastrar gratuitamente no site www.leilo.com.br com, no mínimo, 12 horas de antecedência do início do leilão.

Os participantes que optarem pela participação presencial precisam realizar o credenciamento uma hora antes do início do evento, no Pátio de Retenção da Segbel, situado na avenida Tavares Bastos, nº 1.583, bairro Marambaia, em Belém.

Visitação dos veículos

Os veículos poderão ser vistoriados visualmente pelo público nos dias 17, 18 e 19 de novembro, das 9h às 14h, no mesmo endereço do pátio. A secretaria informa que a avaliação permitida é somente visual, sem possibilidade de manuseio, partida do motor ou test-drive.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

concurso

CNU 2025: Após atraso, governo divulga resultado das provas objetivas

As provas objetivas do CNU foram realizadas no dia 5 de outubro, em 228 cidades brasileiras

12.11.25 18h13

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

economia

Governo quer encerrar ano com mais de 2 milhões de unidades do MCMV, diz ministro

Segundo ele, com a meta de 2025 completa, ele sairá candidato a deputado federal pelo Estado do Pará no próximo ano

12.11.25 16h36

Crédito de carbono

Protocolo vai orientar julgamentos sobre venda de créditos de carbono no Pará

Documento do TJPA busca garantir decisões mais justas e sensíveis às comunidades tradicionais envolvidas em negociações ambientais

12.11.25 11h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mercado de benefícios

Vale-refeição e alimentação terá novas regras; entenda o que muda

Portabilidade de vales-alimentação e refeição, esperada por novas empresas, ficará de fora da nova norma

10.11.25 18h21

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Tarifa Branca

Conta de luz de 2,5 milhões de consumidores pode ficar mais barata; entenda

Proposta visa adequar tarifas à nova realidade do sistema elétrico e inverter lógica de adesão, hoje baixa

06.11.25 18h43

madeira

Pará lidera venda de madeira nativa na Amazônia Legal em 2024, aponta anuário

A iniciativa busca aumentar a transparência e o controle da cadeia produtiva na região amazônica

05.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda