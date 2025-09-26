Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Casal oferece bebida e faz sexo em frente a criança em piscina de condomínio

Acredita-se que os envolvidos no ato sejam o namorado da mãe da criança e a própria mãe.

Gabrielle Borges
fonte

As imagens, que foram gravadas por uma testemunha, mostram o casal em uma piscina próximo ao garoto. (Reprodução)

Um casal está sendo investigado pela polícia por oferecer bebida alcoólica a uma criança e manter relações sexuais em uma piscina na frente do menino. Acredita-se que os envolvidos no ato sejam o namorado da mãe da criança e a mãe. 

As imagens, gravadas por uma testemunha, mostram o casal em uma piscina próximo ao garoto. O homem aparece nu, molhando os dedos com cerveja e aproximando-os da boca da criança, enquanto a mulher aparece com o biquíni parcialmente abaixado e acompanha a situação sem nenhum tipo de intervenção. A criança chega a jogar água sobre os adultos. A ocorrência foi um condomínio no Bairro Antônio Carlos Belchior, em Sobral, no interior do Ceará.

VEJA MAIS

image População flagra casal fazendo sexo dentro de agência bancária; vídeo
As imagens das câmeras de vigilância registraram todo o ato sexual e deve ajudar nas investigações da Polícia Civil



image Casal faz sexo dentro de carro na frente de bebê
Flagrados pela polícia, os dois disseram ser amantes e a mãe da criança afirmou não ter com quem deixá-la



image Vídeo mostra casal fazendo sexo dentro de carro em via pública
Imagens mostram o momento em que uma pessoa passa pelo veículo com um bebê no colo


 

O Conselho Tutelar de Sobral foi acionado. Em nota, o órgão informou: "Tomamos conhecimento de dois vídeos que estão sendo compartilhados nos grupos de WhatsApp, nos quais há indícios de violação de direitos de uma criança. Agradecemos à população pelas denúncias. Informamos que já temos informações sobre os responsáveis e que o caso será encaminhado aos órgãos competentes".

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e envolvem possíveis crimes de "satisfação da lascívia mediante presença de criança e de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade". O crime de satisfação de lascívia, previsto no Código Penal, consiste em praticar atos libidinosos na presença de criança ou adolescente com finalidade sexual, com pena de reclusão de 2 a 4 anos.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

casal faz sexo em frente de criança

Polêmica

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

25.09.25 21h18

acidente

FAB intercepta aeronave suspeita do Peru e prende piloto

Segundo o Comae, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após entrar no espaço aéreo brasileiro

23.09.25 14h33

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

VINGANÇA FATAL

Pai que matou professor por vingança da morte de seu filho é preso; entenda

Suspeito de 45 anos foi preso por assassinar o professor Lucas Antonio, em frente a uma padaria. A execução foi motivada pela vingança após a morte do filho do atirador em um acidente de trânsito em 2024

25.09.25 15h37

VIRALIZOU

Professora usa mangueira para resfriar sala de aula em meio à onda de calor no Piauí; veja

Registro ganhou repercussão ao mostrar a rotina de alunos e professores em meio às altas temperaturas no estado

26.09.25 11h11

INUSITADO

Grupo de rapel arma redes e descansa nas alturas; confira imagens

O grupo pratica atividades verticais no Ceará há 10 anos e estava na Ponte da Barra, nas Pedras de Quixadá

26.09.25 11h20

BRASIL

Morte de parente: Senado Federal aprova licença de 8 dias para trabalhadores

O Projeto de Lei (PL) foi criado pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR) e segue para aprovação na Câmara dos Deputados

25.09.25 8h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda