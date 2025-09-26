Casal oferece bebida e faz sexo em frente a criança em piscina de condomínio

Um casal está sendo investigado pela polícia por oferecer bebida alcoólica a uma criança e manter relações sexuais em uma piscina na frente do menino. Acredita-se que os envolvidos no ato sejam o namorado da mãe da criança e a mãe.

As imagens, gravadas por uma testemunha, mostram o casal em uma piscina próximo ao garoto. O homem aparece nu, molhando os dedos com cerveja e aproximando-os da boca da criança, enquanto a mulher aparece com o biquíni parcialmente abaixado e acompanha a situação sem nenhum tipo de intervenção. A criança chega a jogar água sobre os adultos. A ocorrência foi um condomínio no Bairro Antônio Carlos Belchior, em Sobral, no interior do Ceará.

VEJA MAIS

O Conselho Tutelar de Sobral foi acionado. Em nota, o órgão informou: "Tomamos conhecimento de dois vídeos que estão sendo compartilhados nos grupos de WhatsApp, nos quais há indícios de violação de direitos de uma criança. Agradecemos à população pelas denúncias. Informamos que já temos informações sobre os responsáveis e que o caso será encaminhado aos órgãos competentes".

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e envolvem possíveis crimes de "satisfação da lascívia mediante presença de criança e de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade". O crime de satisfação de lascívia, previsto no Código Penal, consiste em praticar atos libidinosos na presença de criança ou adolescente com finalidade sexual, com pena de reclusão de 2 a 4 anos.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)