Jovem morto pela namorada planejava viagem para comemorar relacionamento

Raphael Canuto da Costa, de 21 anos, foi perseguido, atropelado e morto pela namorada, Geovanna Proque da Silva, da mesma idade, planejava uma viagem para comemorar um mês de namoro. O jovem morreu enquanto andava de moto com uma amiga, identificada como Joyce Correa da Silva, de 19 anos. O casal se conhecia há cerca de um ano e, em novembro, o relacionamento iniciou oficialmente.

VEJA MAIS

O plano de Raphael era levar Geovanna a Minas Gerais, segundo o advogado da família do jovem. A informação foi dada ao g1 nessa terça-feira (30). “Raphael pediu ela em namoro no final de novembro, deu até aliança de compromisso. E havia combinado com ela de viajarem para Minas, onde iriam celebrar a data”, relatou Fábio Gomes da Costa.

Raphael Canuto da Costa era namorado de Geovanna Proque da Silva e amigo de Joyce Correa da Silva (Reprodução)

Raphael e Joyce foram atropelados na madrugada de domingo (28), em São Paulo capital. Ele estava em casa, em um churrasco com os amigos, quando recebeu mensagens de Geovanna questionando sobre a presença de mulheres que ela não conhecia. Logo após, a jovem foi à casa de Raphael acompanhada da madrasta.

Ao notar que a namorada insistia em discutir, o jovem decidiu sair para andar de moto e passou em uma adega próxima à residência. Nesse momento, deu uma carona à Joyce. Geovanna saiu de carro e perseguiu os dois, atingido-os em alta velocidade.

A jovem foi presa em flagrante e teve a detenção convertida em preventiva pela Justiça. Não há informações sobre onde Geovanna está. O caso está sob investigação.