Jovem morto pela namorada planejava viagem para comemorar relacionamento
Raphael Canuto da Costa foi atropelado por Geovanna Proque da Silva enquanto andava de moto com uma amiga, Joyce Correa da Silva
Raphael Canuto da Costa, de 21 anos, foi perseguido, atropelado e morto pela namorada, Geovanna Proque da Silva, da mesma idade, planejava uma viagem para comemorar um mês de namoro. O jovem morreu enquanto andava de moto com uma amiga, identificada como Joyce Correa da Silva, de 19 anos. O casal se conhecia há cerca de um ano e, em novembro, o relacionamento iniciou oficialmente.
O plano de Raphael era levar Geovanna a Minas Gerais, segundo o advogado da família do jovem. A informação foi dada ao g1 nessa terça-feira (30). “Raphael pediu ela em namoro no final de novembro, deu até aliança de compromisso. E havia combinado com ela de viajarem para Minas, onde iriam celebrar a data”, relatou Fábio Gomes da Costa.
Raphael e Joyce foram atropelados na madrugada de domingo (28), em São Paulo capital. Ele estava em casa, em um churrasco com os amigos, quando recebeu mensagens de Geovanna questionando sobre a presença de mulheres que ela não conhecia. Logo após, a jovem foi à casa de Raphael acompanhada da madrasta.
Ao notar que a namorada insistia em discutir, o jovem decidiu sair para andar de moto e passou em uma adega próxima à residência. Nesse momento, deu uma carona à Joyce. Geovanna saiu de carro e perseguiu os dois, atingido-os em alta velocidade.
A jovem foi presa em flagrante e teve a detenção convertida em preventiva pela Justiça. Não há informações sobre onde Geovanna está. O caso está sob investigação.
