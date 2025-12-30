Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

O que se sabe sobre o caso da jovem que atropelou namorado e amiga por ciúmes

Caso ocorreu no último domingo e vítimas morreram no local do acidente

Gabrielle Borges
fonte

Segundo testemunhas, ciúme "infundado" de Geovanna foi a principal motivação do crime (Reprodução)

Uma jovem de 21 anos, identificada como Geovanna Proque da Silva, foi presa na Zona Sul de São Paulo após ameçar, perseguir de carro, atropelar e matar o namorado Raphael Canuto da Silva, de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 19 anos, uma amiga dele. O casal de amigos estavam em uma motocicleta, na madrugada de domingo (28/12).

De acordo com a Polícia Civil, o caso não foi um acidente de trânsito e teria sido motivado por ciúmes, sendo investigado como crime intencional. Saiba o que se sabe sobre o caso até agora.

O que aconteceu?

Segundo a investigação, Raphael Canuto da Silva participava de um churrasco com amigos em uma residência no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. A namorada, Geovanna Proque, não estava no local e passou a enviar mensagens questionando a presença de mulheres que ela não conhecia.

Diante da insistência para discutir, Raphael saiu de motocicleta, passou por uma adega próxima e ofereceu carona a uma amiga, Joyce Correa da Silva. Conforme relatos de testemunhas, Geovanna deixou o local de carro, perseguiu a moto em alta velocidade e atropelou as duas vítimas. Com o impacto, ambos foram lançados a cerca de 30 metros e morreram no local.

VEJA MAIS

image Homem que atropelou e arrastou mulher em SP vira réu por tentativas de homicídio e feminicídio


image Padrasto é atropelado e esmagado pela enteada após agredir a mãe da jovem; vídeo
O homem ficou inconsciente após o segundo choque e permanece internado no hospital


image VÍDEO: Adolescente pega carro da mãe e atropela grupo de pessoas no Rio de Janeiro
Jovem teria furtado carro da mãe após briga em festa; uma pessoa ficou gravemente ferida. Polícia investiga o caso

Qual foi a motivação do crime?

De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. Testemunhas relataram que Geovanna se incomodou com a presença de uma amiga de infância de Raphael no churrasco, embora pessoas próximas afirmem que não havia qualquer envolvimento amoroso entre eles.

A investigação concluiu que o ciúme era totalmente infundado e classificou a motivação como fútil. No boletim de ocorrência, a polícia aponta que ficou caracterizado o dolo direto de matar na conduta da suspeita. Geovanna foi presa em flagrante, mas a prisão foi convertida em preventiva e deve responder por homicídio doloso duplamente qualificado.

Durante a perseguição, Geovanna além de atingir o namorado e a amiga dele, também atingiu um homem que estava na calçada. Ele bateu as costas e a cabeça e precisou levar pontos. Dois carros que estavam estacionados no local também foram atingidos.

Ameaças antes do crime ocorrer

Pouco antes do atropelamento, Geovanna enviou mensagens pelo WhatsApp a uma conhecida que participava do churrasco. Nos textos, ela exigia que outras mulheres fossem retiradas da casa, afirmando que isso aconteceria “por bem ou por mal”.

Em uma das mensagens, escreveu que iria até o local para “quebrar ele e tudo que tem aí”. Em outras, reforçou o tom de ameaça ao dizer: “Não vai ter conversa” e “ou você resolve ou eu resolvo”. 

A mulher que recebeu as mensagens respondeu explicando que todos os presentes eram amigos de infância. “Todo mundo aqui cresceu junto, não tem maldade mesmo. Não tô entendendo onde você quer chegar”.

Geovanna respondeu de forma ainda mais incisiva: “Vão saber já, já. Estou saindo de casa”, além de repetir que “não vai ter conversa” e que havia pedido para a situação ser resolvida, o que, segundo ela, não ocorreu.

Pouco depois, Geovanna chegou à casa de Raphael acompanhada da madrasta. O jovem tentou impedir que a namorada entrasse no imóvel e causasse mais confusão. Em seguida, ele pegou a motocicleta e deixou o local. Ela o seguiu e viu quando o namorado deu carona a uma amiga; em seguida, Geovanna atropelou os dois.

Quais são os próximos passos da investigação?

A investigação ficará sob responsabilidade do 37º Distrito Policial, no Campo Limpo (SP). A polícia aguarda o resultado dos exames toxicológicos realizados em Geovanna, que admitiu ter tomado antidepressivos, mas afirmou estar ciente de suas ações no momento do crime.

Testemunhas, incluindo a madrasta da suspeita, continuam sendo ouvidas. Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se apresentará denúncia à Justiça.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

jovem atropela namorado

crime por ciúmes
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Incêndio de grande proporção atinge Colégio Marista Santa Maria no RS

Moradores próximos tiveram de deixar suas casas por causa da intensa fumaça

26.12.25 21h33

Onda de calor no fim do ano: cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média

26.12.25 16h22

Confira o ranking dos clubes que mais arrecadaram com premiação no Brasil em 2025

25.12.25 11h07

Brasil

Lula faz pronunciamento de Natal e defende fim da escala 6x1

Mensagem foi gravada ao longo da semana e tem cerca de sete minutos

24.12.25 20h46

MAIS LIDAS EM BRASIL

HAJA GRANA!

AO VIVO: assista ao sorteio da Mega da Virada 2025 e os números sorteados aqui!

Este ano, o prêmio principal da Mega da Virada é o maior já pago na história das loterias brasileiras.

01.01.26 10h04

Loterias

Mega da Virada 2025 foi adiada? Prêmio ultrapassa R$ 1 bilhão e sorteio será 01 de janeiro

Premiação ainda não teve números divulgados, e expectativa é que resultado da Mega da Virada saia apenas em 1º de janeiro

31.12.25 23h25

EXPECTATIVA

Mega da Virada: afinal, quando e que horas a Caixa fará o sorteio de R$ 1,09 bilhão?

Loteria especial com prêmio de R$ 1,09 bilhão teve atraso por causa da alta demanda de apostas

01.01.26 8h50

HAJA GRANA!

Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores, valores que receberão e prêmios da quina e da quadra

No total, seis apostas foram as vencedoras, sendo de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas no meio online.

01.01.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda