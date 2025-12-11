Homem que atropelou e arrastou mulher em SP vira réu por tentativas de homicídio e feminicídio

O homem preso acusado de atropelar e arrastar uma mulher por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, virou réu por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. A denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi aceita pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital na quarta-feira, 10. A vítima, Tainara Souza Santos, de 31 anos, teve as duas pernas amputadas após o atropelamento.

Segundo a denúncia, Douglas já havia se relacionado com a vítima. Procurado pelo Estadão, o advogado de defesa dele, Marcos Leal, afirmou que o cliente é réu confesso quanto ao atropelamento e continua negando qualquer envolvimento com a mulher. O defensor não comentou sobre a aceitação da denúncia.

A investigação aponta que o réu lançou o carro em direção às duas vítimas, Tainara e um homem que a acompanhava. O rapaz conseguiu se esquivar, mas a mulher acabou sendo atropelada e arrastada. Na denúncia, o Ministério Público sustentou que os elementos do inquérito comprovam a existência dos crimes e que há indícios suficientes de autoria.

A denúncia afirma que o acusado agiu por motivo torpe, utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de empregar meio cruel no ataque. No caso da mulher, segundo a promotoria, as qualificadoras incluem ainda feminicídio tentado, cometido em contexto de violência doméstica e familiar.

Conforme a denúncia, no dia seguinte ao crime, o acusado tentou fugir e chegou a resistir à abordagem policial no hotel onde estava escondido. A Justiça manteve a prisão cautelar de Douglas. Segundo a decisão, a gravidade concreta dos fatos, o comportamento do acusado após o crime e a necessidade de proteger as vítimas e testemunhas justificam a continuidade da custódia.

Atropelamento

Testemunhas relataram que o crime aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes, no dia 29 de novembro, um sábado. De acordo com os advogados que representam a família de Tainara, Wilson Zaska e Fabio Costa, a jovem estava em um bar na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, na região da Vila Maria, quando o suspeito iniciou uma briga com um homem que a acompanhava.

Imagens de câmeras de segurança mostram Tainara e Douglas discutindo na rua, já fora do bar. Momentos depois, o suspeito entra em um carro preto, acelera e atropela a mulher, que fica presa sob o veículo. Em seguida, já na Marginal Tietê, ele segue dirigindo enquanto a vítima é arrastada pela via. Um segundo vídeo, obtido pelo Estadão, registra o momento em que o carro trafega com Tainara ainda presa, sendo arrastada.

A jovem só se desprendeu do veículo depois que o suspeito passou pela calçada de um posto de gasolina, a aproximadamente um quilômetro do local inicial do atropelamento. Ela foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, em estado grave. Tainara, mãe de duas crianças, precisou amputar as duas pernas em decorrência das lesões.

A defesa de Douglas afirma que ele não conhecia a vítima e que teria na verdade tentado acertar o carro em um homem com quem teria brigado no bar e de quem teria ouvido ameaça de morte. Já os advogados da família e parentes da vítima apontam que ele já teria tido um relacionamento breve com a jovem no passado.

Um amigo de Douglas, que estava no carro com ele, afirmou em depoimento aos investigadores que, após atropelar a vítima, ele chegou a acelerar o carro com o freio de mão puxado para aumentar a pressão do veículo com o chão e ferir ainda mais Tainara.

Douglas foi preso um dia após o crime em um hotel na zona leste da capital. De acordo com a polícia, ele reagiu à abordagem, sofreu um tiro no braço e foi detido na sequência. Conforme as investigações, o rapaz tinha planos de fugir para o Ceará, onde vivem os seus pais.