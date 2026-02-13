Jornalista de 31 anos morre após ser internada com dores na coluna e descobrir câncer agressivo

A jornalista Flávia Bacelar, de 31 anos, morreu na última quinta-feira (12) devido à falência de órgãos e insuficiência cardíaca provocados pela descoberta de um câncer agressivo de coluna. A jovem deu entrada no hospital há seis dias com a queixa de dores nas costas e não resistiu ao tratamento da doença. O falecimento da comunicadora foi anunciado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí (Sindijorpi).

"É com profundo pesar que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Piauí (Sindjor/ PI) lamenta o falecimento da jornalista Flávia Bacelar, ocorrido nesta quinta-feira, (12).O Sindjor-Pl, ao tempo em que lamenta, presta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Flávia Bacelar, que vivenciam a dor da perda", escreveu o sindicato em uma publicação no perfil do Instagram.

VEJA MAIS

Quem foi Flávia Bacelar?

A comunicadora se formou em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 2017 e, desde então, atuou como repórter e assessora de comunicação em Teresina, no Piauí. Antes de sua partida, a jornalista trabalhava como diretora criativa uma agência digital da cidade, que lamentou a morte da jovem e fez um texto em homenagem à profissional que era muito querida pelos amigos da comunicação.

"O post mais triste que já fizemos, mas que ainda carrega o brilho do sorriso de Flávia Bacelar, alguém querida por todos nós. Hoje nos despedimos de quem esteve ao nosso lado e fez parte da nossa história. Flávia, receba nossa gratidão pela sua caminhada conosco. Sua presença seguirá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com você", lamentaram os colegas de profissão de Flávia Bacelar.

De acordo com informações repassadas pela família da jovem, o velório foi realizado ainda na quinta-feira (12) e seguiu até as 8h desta sexta-feira (13), na Funerária Lotus Teresina, que fica localizada na Avenida Miguel Rosa. No mesmo dia, os amigos e familiares puderam prestar as últimas homenagens para a jornalista Flávia Bacelar, que foi enterrada no cemitério São José, na zona norte de Teresina (PI).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)