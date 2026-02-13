Capa Jornal Amazônia
Jornalista de 31 anos morre após ser internada com dores na coluna e descobrir câncer agressivo

A jovem comunicadora estava internada há 6 dias em um hospital do Piauí

Victoria Rodrigues
fonte

A jornalista Flávia Bacelar atuava na área de assessoria de comunicação e criação de conteúdo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A jornalista Flávia Bacelar, de 31 anos, morreu na última quinta-feira (12) devido à falência de órgãos e insuficiência cardíaca provocados pela descoberta de um câncer agressivo de coluna. A jovem deu entrada no hospital há seis dias com a queixa de dores nas costas e não resistiu ao tratamento da doença. O falecimento da comunicadora foi anunciado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí (Sindijorpi).

"É com profundo pesar que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Piauí (Sindjor/ PI) lamenta o falecimento da jornalista Flávia Bacelar, ocorrido nesta quinta-feira, (12).O Sindjor-Pl, ao tempo em que lamenta, presta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Flávia Bacelar, que vivenciam a dor da perda", escreveu o sindicato em uma publicação no perfil do Instagram.

Quem foi Flávia Bacelar?

A comunicadora se formou em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 2017 e, desde então, atuou como repórter e assessora de comunicação em Teresina, no Piauí. Antes de sua partida, a jornalista trabalhava como diretora criativa uma agência digital da cidade, que lamentou a morte da jovem e fez um texto em homenagem à profissional que era muito querida pelos amigos da comunicação.

"O post mais triste que já fizemos, mas que ainda carrega o brilho do sorriso de Flávia Bacelar, alguém querida por todos nós. Hoje nos despedimos de quem esteve ao nosso lado e fez parte da nossa história. Flávia, receba nossa gratidão pela sua caminhada conosco. Sua presença seguirá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com você", lamentaram os colegas de profissão de Flávia Bacelar.

De acordo com informações repassadas pela família da jovem, o velório foi realizado ainda na quinta-feira (12) e seguiu até as 8h desta sexta-feira (13), na Funerária Lotus Teresina, que fica localizada na Avenida Miguel Rosa. No mesmo dia, os amigos e familiares puderam prestar as últimas homenagens para a jornalista Flávia Bacelar, que foi enterrada no cemitério São José, na zona norte de Teresina (PI).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Brasil
