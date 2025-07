Dor nas costas: saiba o que pode estar por trás do incômodo e como evitar problemas na coluna

As dores nas costas estão entre as queixas mais comuns da população, embora muitas vezes não sejam levadas a sério nem motivem uma visita ao médico. As causas são variadas, mas, geralmente, é possível prevenir ou amenizar as dores com medidas simples de autocuidado. Segundo o médico ortopedista e traumatologista João Rufino, o principal fator que contribui para o agravamento das doenças na coluna é justamente ignorar os sinais do próprio corpo.

“Muita gente ignora os sinais do corpo. Dores que poderiam ser tratadas com medidas conservadoras, como fisioterapia ou mudanças de hábito, podem evoluir e exigir intervenções mais complexas, inclusive cirurgias”, alerta médico.

De acordo com ele, o ideal é procurar acompanhamento médico nos primeiros sinais de dores ou incômodos na coluna, principalmente se for algo que persistir por mais de seis semanas.

“É importante ficar atento a sintomas como dor irradiada para pernas ou braços, formigamentos, perda de força, dificuldade de locomoção ou de realizar atividades do dia a dia, além de histórico de traumas, febre e perda de peso sem causa aparente. Esses sinais podem indicar problemas mais sérios, como hérnias de disco, fraturas, estenose do canal medular ou até mesmo tumores”, explicou.

Entre as principais causas, estão: má postura, sedentarismo, sobrepeso, estresse, esforços repetitivos e até colchões inadequados. Segundo o médico, a prevenção deve começar com a adoção de hábitos saudáveis, e o autocuidado é um dos caminhos mais eficazes para garantir qualidade de vida e evitar complicações.

“A prática regular de exercícios leves, fortalecimento muscular, alongamentos e cuidados com a ergonomia, tanto no trabalho quanto em casa, fazem toda a diferença. Mesmo quem já possui diagnóstico pode conviver bem com o problema, desde que haja acompanhamento adequado. O mais importante é não negligenciar os sinais, estar atento às necessidades do corpo é essencial. Muitas doenças podem ser prevenidas ou controladas com pequenas mudanças no dia a dia”, completou.

Dor na coluna atinge grande parte da população

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população mundial terá episódios de dor na coluna ao longo da vida, e as dores crônicas já fazem parte do cotidiano de 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos. Embora nem toda dor represente um problema grave, saber identificar os sinais de alerta é fundamental para evitar complicações.

A secretária Joana Lima, de 61 anos, é um exemplo. Ela começou a sentir um incômodo na lombar após trabalhar como secretária, o que a fazia ficar sentada a maior parte do dia. O diagnóstico foi uma hérnia de disco e precisou iniciar um tratamento com fisioterapia.

“Achei que fosse uma dor muscular comum, pelo tempo sentada no trabalho. Mas ela só piorava. Depois de anos, mal conseguia sair da cama”, contou.

Para a dona de casa Maria Lúcia Souza, de 46 anos, a dor deu os primeiros sinais enquanto mudava os móveis de lugar, enquanto organizava a casa. “Com o diagnóstico de escoliose, tive que mudar tudo: alimentação, rotina e até me obrigar a fazer atividade física. Hoje, com caminhadas e musculação, vivo com muito menos dor”, relata.