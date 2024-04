VÍDEO: Adolescente pega carro da mãe e atropela grupo de pessoas no Rio de Janeiro

Um adolescente de 17 anos atropelou um grupo de pessoas com o carro da mãe, na madrugada do último domingo (14/04), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo as testemunhas, o menor de idade teria se envolvido em uma briga durante uma festa. Os seguranças colocaram todos para fora após o ocorrido. O adolescente foi agredido, mas conseguiu fugir dos agressores. Com raiva, ele teria ido em casa, buscado o carro da mãe e voltado para atropelar os envolvidos, que estavam no meio da rua, do lado de fora do local.

Veja o momento do ato infracional:

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas, Marcos Iuri Silva da Costa, sofreu traumatismo craniano e lesão no pulmão. Ele está internado no Hospital Getúlio Vargas, também localizado na Zona Norte da cidade.

VEJA MAIS

O atropelamento foi confirmado e registrado pela Polícia Civil na 30ª DP. O suspeito de ter conduzido o carro foi ouvido na unidade junto da responsável legal. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e devem ouvir as vítimas e testemunhas durante a investigação.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)