Líder religioso é esfaqueado dentro de igreja na Austrália; ataque deixou outros 3 feridos; vídeo

Apenas três dias depois do ataque com faca dentro de um shopping center em Sydney, na Austrália, outro homem entrou em uma igreja na mesma cidade e esfaqueou um líder religioso e pelo menos outras três pessoas, que ficaram feridas. O novo ataque foi registrado nesta segunda-feira (15). O bispo Mar Mari Emmanuel, que conduzia a missa na Igreja Assíria do Oriente, foi atingido várias vezes e levado a um hospital. Porém, segundo a polícia local, ele não corre risco de vida.

As outras pessoas esfaqueadas pelo autor do ataque participavam da cerimônia religiosa. O suspeito foi preso, mas as motivações do crime ainda não foram esclarecidas.

VEJA MAIS

O líder religioso Mar Mari Emmanuel ganhou notoriedade durante a pandemia por mensagens contra a vacinação nas redes sociais. Uma manifestação contra autor do ataque foi realizada ao redor da igreja e dois policiais ficaram feridos na confusão, mas sem gravidade.

Caso recente

No último sábado (13), um homem esfaqueou várias pessoas dentro de um shopping na região metropolitana da cidade. O ataque deixou seis mortos - todas as vítimas eram mulheres. O criminoso foi baleado e morto pela polícia.