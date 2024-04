Vídeos mostram destruição após série de tornados nos Estados Unidos; veja

Vários tornados atingiram cidades dos Estados Unidos na última sexta-feira (26) causando grande destruição e deixando pessoas feridas. Estragos foram reportados em Nebraska, Oklahoma e Iowa, que são estados vizinhos na região central do país. Vídeos que circulam na internet mostram os locais atingidos completamente devastados. As imagens captadas por drones revelam a extensão dos danos causados.

Os tornados passaram principalmente por áreas rurais de Iowa e Nebraska. As autoridades relataram que os primeiros tornados foram registrados em Nebraska e que, em seguida, um deles se moveu em direção ao estado de Iowa. O maior número de mortes foi registrado em Oklahoma. Mais de cem de pessoas ficaram feridas.

Antes da chegada dos tornados, o governo emitiu alertas de emergência para que a população se protegesse e buscasse abrigo. As pessoas foram orientadas a se dirigirem para locais seguros, como porões ou abrigos subterrâneos.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA registrou mais de 60 relatos de tornados em cinco estados do país até a noite de sexta-feira. As equipes de resgate e emergência seguem trabalhando nos locais atingidos para avaliar os danos e prestar assistência às vítimas.

Ainda não há informações sobre o número total de feridos ou a extensão dos danos materiais. As autoridades pedem que a população evite as áreas afetadas e siga as instruções das equipes de resgate.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)