Tragédia em Nova York: homem mata quatro pessoas a facadas e fere outras duas

Um ataque deixou em choque a comunidade do bairro do Queens, na cidade de Nova York (EUA), onde um homem de 38 anos matou quatro pessoas a facadas na manhã deste domingo (3). O agressor foi neutralizado e morto pela polícia ainda no local do crime.

Segundo as autoridades de Nova York, todas as vítimas eram familiares do homem: uma menina de 11 anos, um menino de 12, um homem de 30 e uma mulher de 44 anos. Uma quinta vítima, uma mulher de 61 anos, também foi esfaqueada, mas resistiu ao ataque e foi conduzida a um hospital em estado crítico.

O menino foi encontrado na frente da residência, enquanto as demais vítimas estavam nos quartos, conforme relatado por um policial aos repórteres presentes no local.

Uma reviravolta angustiante foi revelada quando uma menina, alegadamente prima das vítimas, telefonou para o Departamento de Polícia de Nova York para denunciar o terrível crime em andamento, indicando que o parente estava atacando os membros de sua família.

O suspeito, em um ato desesperado, incendiou um sofá na sala, criando uma barricada contra os policiais. Diante da situação, as autoridades aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros para lidar com o incêndio. Durante o confronto, o agressor conseguiu esfaquear dois policiais, mas um deles reagiu e baleou o suspeito, que morreu pouco depois. Ambos os policiais feridos foram conduzidos a um hospital para tratamento.