Motorista de caminhão em fuga atropela 8 pessoas em Nova York

Um motorista que tentava fugir da polícia atropelou oito pessoas no Brooklyn, em Nova York, nesta segunda-feira (13). As primeiras informações dão conta de que os atropelamentos aconteceram em dois pontos diferentes durante a perseguição ao condutor. As vítimas foram hospitalizadas, duas delas apresentam quadro grave. Entre os feridos está um policial.

VEJA MAIS

Vídeos da perseguição mostram o motorista dirigindo em alta velocidade pelas ruas do bairro, chegando a invadir calçadas levando tudo o que estava a sua frente. Ele só foi parado cinco quilômetros depois, no trecho que faz a passagem do Brooklyn para Manhattan.

De acordo com o comissário do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, "não há indícios" de que se trate de um ato terrorista, mas, sim, de "ato violento" isolado. O caminhão foi revistado, mas não foram encontrados artefatos ou bombas no veículo. O motorista foi detido e está sob custódia.