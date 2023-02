Motociclista morre ao colidir com muro de escola em Tucuruí

​Um homem identificado como Jonathan Sacramento, de idade desconhecida, morreu ao se envolver em um grave acidente de trânsito, na noite do último domingo (12), no bairro Jardim Paraíso, em Tucuruí, no sudeste paraense. As primeiras informações apuradas pela polícia são de que a vítima pilotava uma motocicleta, modelo Pop 100, quando colidiu contra o muro de uma escola pública.

Nas imagens gravadas por moradores, a vítima aparece caída na calçada do prédio escolar. Pouco depois, Jonathan foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Em seguida, o motociclista foi transferido para o Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido e liberado p​​ara a família dar andamento aos procedimentos de velório e enterro.

A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas deverão ser ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas, para que a polícia possa esclarecer a dinâmica do ocorrido. Informações que ajudem a polícia no processo de investigação podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia).