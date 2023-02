Grave acidente na BR-467 mata duas jornalistas e deixa outros dois feridos

Duas jornalistas morreram em um grave acidente de trânsito na BR-467 na manhã do último domingo (12). O motorista que conduzia o veículo sofreu machucados leves.

A repórter Shara Karoliny Santos Miranda, de 25 anos, foi cuspida de um Honda Civic preto que capotou em baixo do viaduto Domiciano Theobaldo Bresolin, em Cascavel. A outra vítima fatal, também jornalista, era Celeste Pereira, de 24 anos.

De acordo com os socorristas, quando a equipe chegou ao local do acidente, Shara estava em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de ressuscitação na repórter, mas ela não resistiu. O motorista, Bruno Gonçalves, de 23 anos, sofreu machucados leves e foi encaminhado para a UPA Brasília. Igor Souza de Oliveira, que também estava no veículo, ficou em estado de choque, sofreu contusões e escoriações, mas recusou ser encaminhado para a unidade hospitalar.

O motorista dirigia sentido Trevo Cataratas/Toledo (PR), quando perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta central da pista e capotou o veículo por aproximadamente 100 metros. As vítimas fatais estavam no banco de trás.

"Dentro de todo o cenário apresentado, a cinemática do acidente aponta que as vítimas foram ejetadas pela possível ausência do cinto de segurança", explicou o Tenente Felipe, do Corpo de Bombeiros.

Quem são as vítimas fatais

Shara nasceu em Curitiba e trabalhava no grupo Catve há três anos. Ela deixa uma filha de 4 anos. Já Celeste Pereira era de Quedas do Iguaçu, mas morava em Cascavel e trabalhava em uma agência de publicidade. Ela era filha única.

Os corpos das jornalistas serão levados para outras cidades. Celeste será enterrada em Quedas do Iguaçu e Shara em Alto Piquiri.

As famílias das jornalistas autorizaram a retirada das córneas para doação. A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).