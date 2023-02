Carga de cerveja desmorona de caminhão e causa avalanche em calçada; vídeo

Uma entrega de cervejas em São Paulo acabou com um grande probema. Várias torres de grades desmoronaram em frente a um estabelecimento comercial que recebia a entrega. O acidente aconteceu na terça-feira (7) em Santos, interior de São Paulo.

O momento em que as cervejas caem no chão foi registrado por câmeras de segurança. O vídeo mostra um funcionário tirando uma das caixas de dentro do caminhão, e é nesse momento que várias torres inclinam para fora da carroceria e caem na calçada.

O homem que descarregava as caixas caiu no chão, e por pouco não foi atingido pelas bebidas. Assista:

O Grupo Heineken, responsável pela carga, informou em nota que ninguém chegou a ser atingido pelo acidente. "Nosso time está bem e foi devidamente reorientado quanto ao cumprimento dos nossos procedimentos de segurança", afirmou o grupo em comunicado veiculado pelo UOL. O valor do prejuízo com o acidente não foi divulgado.