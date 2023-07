Guindaste despenca do topo de prédio em Nova York e bate em edifícios; veja o vídeo

Na manhã desta quarta-feira (26), um guindaste de construção que estava no topo de um prédio no centro de Manhattan, em Nova York, despencou. Ele bateu na fachada do edifício da frente e depois chocou-se com a estrutura do próprio prédio onde estava instalado. Após o acidente, a polícia pediu para que as pessoas evitem a área.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda do guindaste.

Pelas imagens, também é possível perceber que a estrutura estava em chamas antes dele desabar. O Corpo de Bombeiros informou que o canteiro de obras estava vazio, segundo a imprensa local.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas no acidente - um civil e um bombeiro.