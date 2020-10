Homem obeso precisa da ajuda de guindaste para sair de apartamento

O britânico Jason Holton, de 30 anos, ficou preso em casa por cinco anos após ser resgatado com a ajuda de um guindaste. Ele disse que é viciado em aplicativos de comida e faz maratonas de consumo de 10.000 calorias.

“Eu comi a ponto de, de repente, não poder me mover um centímetro. E fiquei feliz por ficar lá sem pedir ajuda. Eu me deixei morrer e esperei meu coração desistir. Eu senti que não havia mais nada na vida para mim”, disse o homem.

Mas ele acabou ligando para os serviços de emergência e foi removido de duas camas. Um guindaste gigante foi necessário para levantá-lo em uma operação que durou sete horas no início de outubro. As equipes de resgate tiveram que remover a janela de seu quarto para que ele pudesse sair. Mais de 30 bombeiros foram necessários na ação de resgate.

Engenheiros estruturais ergueram escoras no andar de baixo, temendo que o teto desabasse se Jason caísse.

“Foi incrível porque foi a primeira vez em seis anos que experimentei ar fresco. Recebi codeína para tirar a dor das correias da grua, mas só me lembro do ar fresco e da brisa soprando no meu corpo”, relatou Jason. “Havia o risco de eu não sobreviver ao elevador. Houve problemas com os meus níveis de oxigênio, mas eu disse aos meus salvadores para irem em frente - ou então eu acabaria morrendo dentro do meu apartamento”, completou.

Jason é classificado como super-obeso e foi levado ao hospital em uma ambulância especializada para tratamento de linfedema na virilha e nas pernas - uma doença crônica que causa retenção de água e inchaço.

Sua mãe, Leisa, de 52 anos, falou sobre seu único filho: “Tenho medo por ele e tenho medo de perdê-lo. Os médicos disseram que ele não durará mais cinco anos. Ele vai acabar tendo um ataque cardíaco”.