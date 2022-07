Operário fica pendurado em guindaste a 100 metros de altura; veja

Um operário de construção civil levou um susto na última terça-feira (05) ao ficar pendurado em um guindaste a mais de 100 metros de altura. O caso surpreendente aconteceu na cidade de Toronto, no Canadá, e o trabalhador sofreu ferimentos ao ter sua mão presa no objeto.

VEJA MAIS

Em imagens registradas e compartilhadas nas redes sociais, o homem aparece pendurado abaixo de um contêiner e logo depois tem seu corpo abaixado lentamente. No vídeo, é possível ouvir alguém se questionando como o acidente aconteceu. Veja:

Em um comunicado, a construtora responsável pelo projeto confirmou o ocorrido e informou que a mão do operário estava "emaranhada em um cabo depois dele ter engatado uma carga". "Felizmente, ele foi baixado com segurança para a superfície de trabalho e não ficou gravemente ferido", declarou a PCL Constructors Canada Inc. Para a rede de televisãocanadense CBC, o Ministério do Trabalho de Ontário informou que investiga o caso.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)