Atleta de crossfit é atingido por barra com peso e passa por cirurgia; vídeo

Um atleta de crossfit foi atingido na altura do pescoço e nas costas após não conseguir erguer uma barra de peso e deixá-la cair. O acidente aconteceu na última sexta-feira (24) em um box de treinamento em Fortaleza, Ceará, e foi registrado por uma pessoa que filmava a atividade. Com informações do G1.

VEJA MAIS

A vítima, que não teve a identidade revelada, chegou a levantar a barra do chão e erguer até a altura do toráx. No entanto, logo após elevar o equipamento acima da cabeça, o deixou cair e foi atingido na região do pescoço. Após o acidente, o atleta ficou caído no chão, gritando de dor.

Por meio de nota, a academia informou ao G1 que o homem passará por uma cirurgia, mas não irá se pronunciar sobre o ocorrido a pedido da família da vítima. "A família do Box Colosso, em solidariedade ao aluno MCSX, vem, por meio desta nota, desejar força e pedir a todo os alunos, ex-alunos e amantes de Crossfit que orem pela saúde do nosso atleta que, infelizmente, sofreu um acidente", diz um trecho da nota. "A família Colosso está dando todo o apoio e fazendo de tudo que é possível para ajudá-lo, também estamos em oração pela recuperação dele", completa a academia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)