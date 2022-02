Mulher morre esmagada em academia ao tentar levantar peso; veja

Uma mulher morreu após ser esmagada por uma barra de ferro, em uma academia. Ela estava acompanhada da filha quando tentou levantar a barra que pesava 180 kg. O caso aconteceu na última segunda-feira (21), em uma academia, no México.

A mulher teve ajuda para colocar pesos na barra. Junto com a filha, a vítima se inclina debaixo do equipamento para sustentar o peso, enquanto a menina olha, afastada. Em um vídeo de circuito interno, é possível ver o momento que tudo acontece.

Mulher sendo socorrida na academia (Reprodução: Redes Sociais)

Outras pessoas no local tentaram socorrê-la, mas a mulher já estaria inconsciente. A filha da vítima está tendo acompanhamento psicológico para lidar com o trauma. O Ministério Público do México abriu investigação a fim de averiguar as condições de treino da academia.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)