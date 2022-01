Deficiente auditivo tem cabeça esmagada por caminhão de lixo em Bragança

Um caminhão coletor de lixo atropelou e matou José Pereira Costa, 50 anos, no bairro Alegre, em Bragança, nordeste do Pará, na noite da última sexta-feira (08/01). De acordo com informações da polícia, o motorista do veículo não teria avistado o homem ao fazer uma manobra e acabou passando por cima dele. A vítima teve o crânio esmagado e perdeu muita massa encefálica, morrendo na hora. O condutor do caminhão se apresentou à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e depois foi liberado.

A vítima, natural do Maranhão, morava no bairro Alegre a cerca de 300 metros de onde aconteceu o acidente. Por volta das 19h, José estava na esquina da avenida Duque de Caxias com a travessa Dr. Gutierrez, quando o motorista do caminhão tentou fazer uma manobra e acionou a marcha à ré, sem perceber que José Pereira estava atrás do veículo.

Segundo testemunhas, o sinal sonoro da ré estava funcionando normalmente, mas a vítima seria deficiente auditivo e também teria uma das pernas mais curta, o que o forçava a caminhar com a ajuda de muletas. Por conta disso, ele não teria percebido a aproximação do caminhão e tampouco conseguido sair da rota do veículo a tempo.

Caminhão de lixo da Prefeitura de Bragança atropelou e matou a vítima (Reprodução / Redes sociais)

O caminhão passou por cima da cabeça e do tórax de José, causando esmagamento total de seu crânio. A Polícia Militar esteve no local, juntamente com a Polícia Civil e Guarda Municipal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado por moradores, mas a vítima morreu na hora, sem chance de ser socorrida.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e fez a perícia, em seguida o corpo foi removido, por volta das 20h30, para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. De lá, ele vai ser liberado para a família realizar o velório e enterro. O motorista do caminhão de lixo e os coletores que testemunharam o acidente prestaram depoimento à Polícia Civil.