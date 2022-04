Homem morde mulher após esbarrão na academia; vídeo

Uma mulher levou uma mordida no ombro após esbarrar na mão de um homem em uma academia de Rio Verde (GO), no último dia 13 de abril, mas o caso só repercutiu na segunda (25). Com informações do Metrópoles.

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em o homem morde a jovem, de 24 anos. Ele teria afirmado que foi um ato de engano. "Ele me atendeu, eu perguntei o que tinha ocorrido, ele falou que foi um engano e pediu desculpas pelo constrangimento”, disse a coordenação do estabelecimento ao portal G1.

A administração da academia afirma que ele não frequenta mais o local, e que a mulher foi amparada com o que foi necessário. Eles relatam que a mulher teria negado receber atendimento médico.

A delegada responsável pela apuração do caso, Taisa Antonella, explicou que o homem já foi intimado e deve prestar esclarecimentos sobre o ocorrido ainda nesta semana. Ele deve responder por lesão corporal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)