O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ambulante é preso após cobrar R$ 2.400 por duas cervejas de turistas

Turistas da Dinamarca denunciaram cobrança após jogo entre Fluminense e Botafogo; caso foi registrado como estelionato

Hannah Franco
fonte

Ambulante cobra R$ 2.400 por cervejas no Maracanã. (Divulgação/GTM)

Um ambulante de 21 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira após cobrar R$ 2.400 por duas latas de cerveja de dois turistas dinamarqueses, pai e filho, nas proximidades do Maracanã, no Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu depois da partida entre Fluminense Football Club e Botafogo de Futebol e Regatas.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes do Grupamento Tático Móvel (GTM) realizavam patrulhamento na região do estádio quando foram acionados pelas vítimas. Os turistas perceberam a cobrança indevida logo após efetuarem o pagamento por meio de uma máquina de cartão de crédito.

O ambulante foi preso e encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.

Segundo os guardas, a equipe agiu rapidamente e conseguiu localizar o suspeito ainda nas imediações do estádio. A máquina utilizada na transação foi apreendida.

Na verificação do equipamento, constavam duas cobranças já registradas:

  • Uma no valor de R$ 1.200;
  • Outra no valor de R$ 600.

A soma ultrapassa o valor informado inicialmente às vítimas.

Os turistas e o ambulante foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde o caso foi registrado como estelionato. O suspeito permaneceu detido após a formalização da ocorrência.

