Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ambulante é preso após vender camarão por R$ 400 para turistas chilenos

O ambulante foi preso e encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.

Gabrielle Borges
fonte

O casal estranhou os valores de compra e após receber as características do vendedor, ele foi facilmente localizado e detido rapidamente pelos agentes. (Reprodução/ O Dia)

Um ambulante, de identidade não revelada, foi preso na praia de Copacabana, na região da zona sul do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (10/09), após aplicar um golpe em um casal de turistas chilenos e vender uma porção de camarão por R$ 400. Casos como esse não são tão incomuns nas praias cariocas.

VEJA MAIS

image Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema
Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.



image Ambulante é preso após cobrar mais de R$ 3 mil em caipirinha de turista
Golpe envolveu cobrança no cartão e dinheiro em espécie de turista jamaicano em praia de Copacabana



image 'Golpe da pintura': Homem é preso após cobrar R$ 250 por pintura corporal em turista, na Bahia
Vítimas afirmam que pintura foi feita sem o consentimento e o homem foi detido sob suspeita de extorsão

O casal estranhou os valores de compra e após receber as características do vendedor, repassadas pelo 19º BPM (Copacabana), a equipe da base de Copacabana e do batalhão iniciaram buscas pela região da praia. O homem foi facilmente localizado e detido rapidamente pelos agentes.

O ambulante foi preso e encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLibera.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

golpe em turistas

praia de copacabana
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

QUE TAL?

Pendurado em muro, homem flagra esposa o traindo com seu amigo; vídeo

As imagens da traição viralizaram nas redes sociais

31.10.22 21h50

GOLPE DO CAMARÃO

Ambulante é preso após vender camarão por R$ 400 para turistas chilenos

O ambulante foi preso e encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.

11.09.25 10h24

BRASIL

Garota de programa é encontrada concretada após um mês de desaparecimento

O principal suspeito é o cliente da vítima, com quem ela teria se encontrado para programa. Polícia ainda investiga motivação do crime

11.09.25 9h07

VIRALIZOU

VÍDEO: juíza se surpreende ao reencontrar preso em audiência de custódia: 'Você aqui de novo?'

Momento descontraído aconteceu em sessão sobre porte ilegal de arma em Inhumas (GO)

09.09.25 22h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda