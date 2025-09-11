Ambulante é preso após vender camarão por R$ 400 para turistas chilenos

Um ambulante, de identidade não revelada, foi preso na praia de Copacabana, na região da zona sul do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (10/09), após aplicar um golpe em um casal de turistas chilenos e vender uma porção de camarão por R$ 400. Casos como esse não são tão incomuns nas praias cariocas.

O casal estranhou os valores de compra e após receber as características do vendedor, repassadas pelo 19º BPM (Copacabana), a equipe da base de Copacabana e do batalhão iniciaram buscas pela região da praia. O homem foi facilmente localizado e detido rapidamente pelos agentes.

O ambulante foi preso e encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLibera.com.)