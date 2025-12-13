terremoto de magnitude 4,4 assusta moradores de araxá, em minas gerais

Moradores do município de Araxá, no Triângulo Mineiro, viveram momentos de apreensão na noite de sexta-feira (12), após um terremoto de magnitude 4,4 ser registrado na região. Ainda segundo o portal Metrópoles, as imagens, gravadas por volta das 22h11, mostram o tremor que atingiu a região. Um dos vídeos mostra uma moradora correndo para casa durante o terremoto. Em outro registro é possível ouvir o som de cachorros choramingando após o tremor.

A Prefeitura de Araxá e a Defesa Civil confirmaram o fenômeno. Até o momento, não há registro de feridos nem de danos materiais. Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento e levantam informações para garantir a segurança da população. O órgão alerta que, nas próximas seis horas, novos tremores podem ser registrados no município de Minas Gerais.

As mineradoras instaladas no município foram acionadas de forma preventiva. De acordo com a Defesa Civil, as barragens permanecem estáveis e estão sendo acompanhadas para verificar se houve qualquer alteração estrutural após o abalo. Em nota, a Defesa Civil orientou que a população mantenha a calma, procure locais seguros e siga apenas informações divulgadas por canais oficiais. Atualizações poderão ser divulgadas conforme o avanço das avaliações técnicas.