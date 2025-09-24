Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o noroeste da Venezuela nesta quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A agência informou que o epicentro, com uma profundidade de 10 km, foi na comunidade de Mene Grande, a mais de 600 km a oeste da capital, Caracas. O governo venezuelano não divulgou imediatamente informações sobre o terremoto.

O terremoto gerou alerta em Caracas e em cidades do oeste da Venezuela, como Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida e Maracaibo. Relatos nas redes sociais indicam que o tremor foi mais intenso em algumas áreas, levando moradores a deixar suas casas.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, afirmou que não houve danos maiores. "Foi de 5,4, mas sem danos estruturais. Isso tem a ver com a qualidade das construções na Venezuela", disse em seu programa de televisão.

Segundo registros de usuários em plataformas digitais e grupos profissionais, o abalo sísmico provocou preocupação nessas regiões.

O último terremoto com elevado número de vítimas no país ocorreu há quase 30 anos. Atualmente, cerca de 80% da população venezuelana vive em áreas classificadas como de alto risco sísmico.