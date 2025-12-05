Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Suprema Corte dos EUA permite que Texas use mapa eleitoral favorável aos republicanos em 2026

Estadão Conteúdo

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou os republicanos do Texas a utilizarem um novo desenho distrital nas eleições de 2026; a decisão aconteceu nesta quinta-feira, 4. A adoção do mapa havia sido bloqueada pelo Tribunal Federal de El Paso por considerá-lo racista, mas a liminar foi suspensa três dias depois também pela mais alta corte do país.

Os juízes agiram em resposta a um pedido de emergência do Texas por uma ação rápida, uma vez que o processo de validação nos novos distritos já começou, com as eleições primárias marcadas para o próximo mês de março.

O mapa do Texas, promulgado na metade do ano a pedido do presidente Donald Trump, foi projetado para dar aos republicanos mais cinco assentos na Câmara, garantindo a maioria do partido sobre os democratas. A tentativa de manter a pequena na Casa nas eleições do próximo ano deu início a uma "batalha dos mapas", processo conhecido como gerrymandering.

O Texas foi o primeiro estado a cumprir as exigências de redistritamento de Trump; Missouri e Carolina do Norte seguiram o exemplo com novos mapas que adicionam uma cadeira republicana a cada um. Em resposta, os eleitores da Califórnia aprovaram um referendo para dar aos democratas mais cinco cadeiras no estado.

Juízes já permitiram que o novo mapa da Carolina do Norte seja usado nas eleições de 2026; os redesenhos do Missouri e da Califórnia, no entanto, enfrentam ações judiciais. O próprio governo federal entrou com uma ação para bloquear o novo mapa da Califórnia, mas pediu à Suprema Corte que mantivesse o redistritamento no Texas. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/SUPREMA CORTE/MAPA ELEITORAL/TEXAS/REPUBLICANOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

REFLEXÕES

Sexo, monogamia e regras para veneração a Maria: o papado de Leão XIV em 3 recentes polêmicas

Nos últimos meses do pontificado de Leão XIV, a Igreja Católica passou por mudanças significativas em temas delicados e controversos.

05.12.25 13h03

MUNDO

Governo Trump pretende ampliar proibição de viagens aos EUA para mais de 30 países

Em junho, Trump assinou um decreto que proibiu a entrada nos EUA de pessoas vindas de 12 países, em sua maioria da África e do Oriente Médio

05.12.25 9h47

Putin diz que Rússia está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia

05.12.25 9h33

mundo

Maduro arrisca 'portunhol' e pede apoio de brasileiros em transmissão ao vivo

Nos últimos meses, os Estados Unidos têm atacado embarcações no Caribe e no Pacífico, que, segundo os militares americanos, seriam de traficantes de drogas

05.12.25 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda