Irã emite alerta de chuva ácida após bombardeios em Teerã; entenda o fenômeno
Ataques atingiram depósitos de combustível e aumentaram a poluição do ar na capital iraniana; autoridades orientam moradores a evitar sair de casa
Autoridades do Irã emitiram um alerta para risco de chuva ácida na capital Teerã após bombardeios que atingiram instalações ligadas ao combustível neste domingo (8). Os ataques, atribuídos a Israel, provocaram incêndios em depósitos de combustível e liberaram grandes quantidades de fumaça e gases poluentes na atmosfera, elevando os níveis de contaminação do ar na cidade.
Diante da situação, autoridades locais recomendaram que os moradores evitem atividades ao ar livre e permaneçam em casa sempre que possível, devido ao risco de exposição à poluição e à possível formação de chuva ácida nos próximos dias.
Explosões aumentaram concentração de poluentes
As explosões e os incêndios ocorridos durante a madrugada lançaram uma grande quantidade de partículas e gases no ar, formando uma densa nuvem de poluição sobre a capital iraniana.
Entre os poluentes liberados estão substâncias como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, gases que podem reagir com o vapor d’água presente na atmosfera.
Quando isso ocorre, esses compostos podem formar ácidos que se dissolvem nas gotas de chuva, tornando a precipitação mais ácida do que o normal.
Fenômeno pode ocorrer após grandes incêndios
A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre quando poluentes liberados no ar se misturam com a umidade das nuvens e retornam à superfície durante a precipitação.
Esse tipo de situação pode se tornar mais provável após grandes incêndios industriais, explosões ou queimadas, que liberam grandes volumes de gases e partículas na atmosfera.
No caso de Teerã, os incêndios em instalações ligadas ao combustível intensificaram a emissão desses poluentes.
Moradores relataram que, após os ataques, uma espessa camada de fumaça tomou conta do céu da capital iraniana. A grande quantidade de partículas suspensas no ar bloqueou parte da luz solar, fazendo com que o dia parecesse noite em alguns pontos da cidade.
Dependendo das condições climáticas, essa poluição pode permanecer na atmosfera por vários dias e até se espalhar para outras regiões.
Possíveis impactos ambientais
A chuva ácida pode provocar diversos efeitos ambientais, como:
- acidificação do solo e de rios e lagos
- danos à vegetação
- prejuízos a organismos aquáticos
- corrosão de estruturas metálicas e construções
Para a população, o principal risco imediato está na má qualidade do ar, que pode causar irritação nos olhos e problemas respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares.
