Mundo

Mundo

Irã emite alerta de chuva ácida após bombardeios em Teerã; entenda o fenômeno

Ataques atingiram depósitos de combustível e aumentaram a poluição do ar na capital iraniana; autoridades orientam moradores a evitar sair de casa

Hannah Franco
fonte

Chuva ácida no Irã: conheça o fenômeno e como acontece

Autoridades do Irã emitiram um alerta para risco de chuva ácida na capital Teerã após bombardeios que atingiram instalações ligadas ao combustível neste domingo (8). Os ataques, atribuídos a Israel, provocaram incêndios em depósitos de combustível e liberaram grandes quantidades de fumaça e gases poluentes na atmosfera, elevando os níveis de contaminação do ar na cidade.

Diante da situação, autoridades locais recomendaram que os moradores evitem atividades ao ar livre e permaneçam em casa sempre que possível, devido ao risco de exposição à poluição e à possível formação de chuva ácida nos próximos dias.

Explosões aumentaram concentração de poluentes

As explosões e os incêndios ocorridos durante a madrugada lançaram uma grande quantidade de partículas e gases no ar, formando uma densa nuvem de poluição sobre a capital iraniana.

Entre os poluentes liberados estão substâncias como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, gases que podem reagir com o vapor d’água presente na atmosfera.

Quando isso ocorre, esses compostos podem formar ácidos que se dissolvem nas gotas de chuva, tornando a precipitação mais ácida do que o normal.

Fenômeno pode ocorrer após grandes incêndios

A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre quando poluentes liberados no ar se misturam com a umidade das nuvens e retornam à superfície durante a precipitação.

Esse tipo de situação pode se tornar mais provável após grandes incêndios industriais, explosões ou queimadas, que liberam grandes volumes de gases e partículas na atmosfera.

No caso de Teerã, os incêndios em instalações ligadas ao combustível intensificaram a emissão desses poluentes.

Moradores relataram que, após os ataques, uma espessa camada de fumaça tomou conta do céu da capital iraniana. A grande quantidade de partículas suspensas no ar bloqueou parte da luz solar, fazendo com que o dia parecesse noite em alguns pontos da cidade.

Dependendo das condições climáticas, essa poluição pode permanecer na atmosfera por vários dias e até se espalhar para outras regiões.

Possíveis impactos ambientais

A chuva ácida pode provocar diversos efeitos ambientais, como:

  • acidificação do solo e de rios e lagos
  • danos à vegetação
  • prejuízos a organismos aquáticos
  • corrosão de estruturas metálicas e construções

Para a população, o principal risco imediato está na má qualidade do ar, que pode causar irritação nos olhos e problemas respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares.

.
