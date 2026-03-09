Irã dispara mísseis após escolha de novo líder; EUA esvaziam embaixada

O Irã lançou uma nova leva de mísseis contra Israel e países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. A ação ocorreu após a escolha do aiatolá Mojtaba Khamenei como novo líder supremo, neste domingo (8). Em resposta à escalada, o governo americano determinou a evacuação de sua embaixada na Arábia Saudita.

Explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, que informou ataques com mísseis. Nos Emirados Árabes, um incêndio atingiu uma instalação petrolífera em Fujairah. O Kuwait também relatou estar repelindo ataques com drones e mísseis.

No Bahrein, um ataque com drone iraniano deixou 32 civis feridos, conforme o Ministério da Saúde local. O disparo da primeira salva de mísseis contra Israel após a escolha do novo líder foi anunciado pela rádio estatal Irib.

Ataques a Israel e retirada dos EUA

A Irib indicou no Telegram que os "mísseis defensivos iranianos respondem ao terceiro guia da República Islâmica", mostrando um projétil com a inscrição "às suas ordens, Seyyed Mojtaba". Em Israel, uma mulher ficou ferida por destroços lançados pelo vento na cidade de Rishon LeZion, no centro do país, com sua condição classificada como moderada.

O serviço de emergência Magen David Adom prestou atendimento médico à mulher no local. Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra um carro com vidros quebrados e destroços espalhados pela rua.

Os Estados Unidos ordenaram na noite de domingo a saída do pessoal de sua embaixada na Arábia Saudita. A medida visa proteger os funcionários não-emergenciais e familiares devido aos riscos à segurança em meio aos ataques do Irã.

O Departamento de Estado indicou que a ordem reflete temores persistentes sobre os ataques iranianos. O presidente Donald Trump se mostrou pronto para continuar a guerra por semanas, enquanto Teerã afirma estar preparada para responder.

O aviso aos americanos para "reconsiderarem viajar" para a Arábia Saudita permanece. Drones atingiram as embaixadas dos Estados Unidos em Riad na semana passada, e também causaram danos nas embaixadas do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos.

A Arábia Saudita informou que duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas quando um projétil caiu na província de Al Kharj, a sudeste de Riad.

Escalada em Teerã e confrontos no Líbano

Mais cedo, diversas explosões foram ouvidas em várias partes da capital iraniana, Teerã, segundo jornalistas da AFP. Nuvens de fumaça cobriam o horizonte após ataques noturnos a depósitos de petróleo na cidade e arredores.

O exército israelense confirmou ter lançado uma série de ataques contra a "infraestrutura do regime" no centro do Irã nesta segunda-feira. Este foi o primeiro anúncio do tipo desde a nomeação do novo líder supremo da república islâmica.

As forças israelenses também anunciaram ataques contra o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. O Hezbollah afirmou estar enfrentando forças israelenses que pousaram durante a madrugada no leste do Líbano.

Fontes do Hezbollah disseram à AFP que um helicóptero israelense na área foi abatido pelo grupo. Não houve confirmação por parte dos israelenses, que afirmam terem feito ataques a alvos do grupo terrorista em Beirute.

Impacto econômico global

Em meio ao acirramento do conflito, o preço do barril do petróleo ultrapassou os US$ 100 pela primeira vez desde julho de 2022. As bolsas da Coreia do Sul e do Japão registraram queda na manhã desta segunda-feira (9).

A queda das bolsas ocorreu após o preço do petróleo superar os US$ 100 por barril, um patamar não visto em quase quatro anos. (Com agências internacionais)