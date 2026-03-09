Putin parabeniza Mojtaba Khamenei como novo líder do Irã e reitera apoio de Moscou a Teerã

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou um telegrama ao aiatolá Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, para parabenizá-lo por se tornar o novo líder do Irã.

A mensagem, publicada no site do Kremlin nesta segunda-feira, 9, reafirmou o "apoio inabalável de Moscou a Teerã" e diz que "a Rússia tem sido e continuará a ser um parceiro confiável da República Islâmica".

"No momento em que o Irã está se opondo à agressão armada, seu mandato neste alto cargo exigirá, sem dúvida, grande coragem e dedicação. Tenho certeza de que você continuará honrosamente o trabalho de seu pai e unirá o povo iraniano", disse a mensagem de Putin. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.