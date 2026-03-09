Rubio chama governo do Irã de 'terrorista' e diz que EUA buscam destruir mísseis balísticos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta segunda-feira, 9, que a ofensiva militar contra o Irã busca enfraquecer a capacidade militar de Teerã. As forças americanas têm como alvos principais os sistemas de mísseis e o poder naval iraniano.

Rubio afirmou que os EUA visam destruir a marinha iraniana como parte da operação. Segundo ele, a ofensiva busca conter a ameaça regional imposta por Teerã, que "está atacando todos ao seu redor", inclusive alvos civis.

De acordo com o secretário, os objetivos da missão são claros, focando na destruição de mísseis balísticos e suas plataformas de lançamento. Rubio acrescentou que o Irã tem, a cada dia, menos mísseis e lançadores.

Cenário de Conflito no Oriente Médio

As declarações ocorrem em meio à intensificação da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Forças americanas e israelenses ampliaram ataques contra alvos militares iranianos, enquanto Teerã respondeu com mísseis e drones.

Questionamentos surgem sobre um ataque em 28 de fevereiro na cidade iraniana de Minab, província de Hormozgan. O incidente atingiu um complexo próximo a uma escola, deixando mais de 165 mortos, a maioria crianças.

Ataque em Minab sob Investigação

Análise de especialistas da Associated Press e Bellingcat indica que o ataque pode ter sido realizado com um míssil de cruzeiro Tomahawk. Este armamento é utilizado pelos Estados Unidos na campanha militar. Autoridades americanas investigam o episódio, com o governo Donald Trump negando responsabilidade.