Incêndio de grandes proporções com desabamento fecha maior estação de trem da Escócia

Um incêndio de grandes proporções provocou o desabamento da Estação Central de Glasgow, o maior terminal de trens da Escócia. De acordo com informações da rede britânica BBC, o incêndio começou em uma loja de cigarros eletrônicos na Union Street. Pelo menos parte do prédio da estação, que é do estilo vitoriano e tombado pelo patrimônio histórico, não resistiu e desabou horas depois do início do incêndio.

Por causa do acidente, os trens foram paralisados e não nenhuma previsão de quando a estação poderá ser aberta. Com o início do incêndio, houve rápida evacuação do local e não houve vítimas.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro escocês, John Swinney, lamentou o incêndio.

"Estou profundamente preocupado com o incêndio ocorrido esta noite perto da Estação Central de Glasgow e muito grato a todos os serviços de emergência que estão respondendo. Por favor, continuem a seguir as orientações de viagem, evitem a área e mantenham-se em segurança", disse ele em publicação na rede social X.