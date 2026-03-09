Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Temporal causa enxurrada, derruba parede e inunda academia de crossfit em São Paulo

Os prejuízos do local já ultrapassaram R$500 mil e estabelecimento abriu ajuda online.

Gabrielle Borges
fonte

No vídeo, é possível ver a violência da enxurrada que tomou conta do ambiente, inundando o box e causando danos irreparáveis (Reprodução: TV Globo)

Uma enxurrada devastadora causou danos significativos a uma academia de crossfit, a Yellow Monkey CrossFit, localizada no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo, durante o forte temporal que atingiu a cidade no último domingo (8). A força das águas derrubou uma das paredes da academia e alagou completamente o espaço, deixando um rastro de destruição.

Imagens capturadas pelas câmeras de segurança da academia mostram o momento exato em que a parede cede, e, em questão de segundos, a água invadiu o local, arrastando equipamentos e materiais de treinamento.

No vídeo, é possível ver a violência da enxurrada que tomou conta do ambiente, inundando o box e causando danos irreparáveis.

Nas redes sociais, a Yellow Monkey CrossFit compartilhou fotos da área externa da academia, onde objetos e equipamentos foram arrastados pela correnteza e deixados no meio da lama. Para se recuperar do prejuízo, a academia pediu apoio de seus alunos e da comunidade.

"Para muitos, nossa academia pode parecer apenas um local de treino. Mas para nós, é muito mais do que isso. É onde superamos limites, celebramos conquistas, fazemos amizades e construímos uma comunidade única. O Yellow Monkey CrossFit foi erguido com muito esforço, paixão e dedicação, e agora precisamos da ajuda de todos para se reerguer", diz a postagem da academia.

Para ajudar na reconstrução, a Yellow Monkey CrossFit iniciou uma vaquinha online que, até o momento, já arrecadou cerca de R$ 35 mil. Os prejuízos já ultrapassaram R$ 500 mil.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

