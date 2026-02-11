Capa Jornal Amazônia
Sócios de academia são indiciados por homicídio após casos de morte e intoxicação em aula de natação

A professora Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu horas depois de sair da piscina e outras cinco pessoas estão internadas

Lívia Ximenes
fonte

Intoxicação em aula de natação deixa uma pessoa morta e outras cinco internadas (Reprodução)

Após a morte de uma aluna e internação de outras cinco pessoas por intoxicação em aula de natação, os três proprietários da academia C4 Gym, localizada na Zona Leste de São Paulo (SP), foram indiciados por homicídio por dolo eventual. A vítima, Juliana Faustino Bassetto, era professora e tinha 27 anos.

Os sócios Cesar Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz e Cezar Miquelof Terração foram, espontaneamente, à delegacia, nessa quarta-feira (11). A informação foi repassada pelo delegado titular do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), Alexandre Bento, ao Metrópoles. Os homens estavam acompanhados de advogados e prestaram depoimento.

Segundo o delegado, o manobrista da academia, Severino José da Silva, recebia orientações dos proprietários via mensagens no WhatsApp. Os sócios informavam Severino, que não possui qualificação técnica para o ato, sobre o uso de produtos químicos na piscina.

A aluna da C4 Gym Juliana Faustino Bassetto morreu no último sábado (7). Ela sofreu uma parada cardíaca após a aula de natação. O marido da jovem, Vinicius de Oliveira, de 31 anos, também passou mal e foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Além de Vinicius, estão internados na UTI um adolescente de 14 anos e uma mulher de 20 anos. Um homem, que não teve dados divulgados, está hospitalizado em leito comum. Outro aluno foi internado, mas não há informações pessoais e sobre o tipo de hospitalização.

Palavras-chave

intoxicação em piscina de academia

aluna morre após aula de natação
Brasil
.
