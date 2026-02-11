Capa Jornal Amazônia
Musa de Carnaval desiste de desfile após complicações por uso de caneta emagrecedora

Izadora Morais, da Colorado do Brás, foi internada com suspeita de embolia e alterações no fígado

Lívia Ximenes
A musa da Colorado do Brás, Izadora Morais, desistiu de participar do Carnaval de São Paulo após ter complicações por uso de caneta emagrecedora. Sob recomendações médicas, a estreante não vai desfilar nesse ano. Exames médicos declararam alterações clínicas e comprometimento do fígado, segundo a assessoria de Izadora.

De acordo com a musa, ela sofreu forte pressão estética nos bastidores e, por isso, recorreu ao medicamento Mounjaro. O objetivo era acelerar a perda de peso. Conforme relato, Izadora perdeu nove quilos em dois meses.

Os primeiros sintomas, segundo a musa, surgiram logo no início. Izadora sentiu cansaço, teve manchas na pele, sofreu com dores e ficou inchada. Devido ao risco de embolia e suspeita de problemas vasculares, Izadora foi internada. De alta, ela deve manter repouso absoluto.

“Queira ou não, a gente se compara muito, quer emagrecer rápido e sente uma cobrança estética. Quando fui parar no hospital, percebi que estava colocando minha vida em risco. Nada disso vale a nossa saúde. Era um sonho desfilar, mas entendi que preciso respeitar meu corpo e a recuperação”, afirmou. Izadora decidiu compartilhar o episódio para alertar outras mulheres: “Existe cobrança, existe comparação, e muitas vezes a gente acaba tomando decisões impulsivas. Quero que minha história sirva de alerta. Não vale colocar a saúde em risco por resultado rápido. E vale sempre ter um médico ao lado. Não existe atalho, não podemos fazer loucuras, nem entrar em hype.”

A musa também acredita que o ocorrido deve um impacto espiritual na vida. Para ela, o que aconteceu foi como um “chamado” a se afastar do Carnaval. “Se existe mesmo Espírito Santo, fui tocada. Claro que sempre tive fé, mas aceitei de vez Jesus em meio ao caos. Desde que o aceitei como único Salvador, as coisas começaram a melhorar. Meu estado de saúde evoluiu, as manchas e dores sumiram. Como sensitiva, faço previsões, uso meus oráculos, estudo, tenho visões, mas tive minha fé renovada, vou deixar Deus me guiar mais”, declarou.

