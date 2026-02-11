Capa Jornal Amazônia
Quem é jovem encontrada morta em Minas Gerais? Saiba mais sobre Vanessa Oliveira

A estudante de Psicologia morava em Pará de Minas e tinha 23 anos

Lívia Ximenes
fonte

Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, estava desaparecida desde segunda-feira (9) (Reprodução)

Uma jovem foi encontrada morta e sem roupas em área de mata de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, nessa terça-feira (10). Identificada como Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, a vítima era procurada pela família desde a segunda-feira (9) e morava em Pará de Minas. O corpo da mulher estava com sinais de violência, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Vanessa era estudante e cursava o 7º semestre de Psicologia na Faculdade Católica de Pará de Minas (Fapam). Amigos e professores lamentaram a morte da jovem, caracterizando-a como uma pessoa doce, gentil, meiga e bondosa. “Dói porque ela não era apenas uma colega de sala. Ela era uma presença doce, gentil, meiga e bondosa. Era aquela pessoa que tinha uma alegria e uma vontade de viver que contagiavam todo mundo ao redor. O sorriso dela iluminava o ambiente”, disseram os colegas em homenagem.

A Facam publicou nota de pesar, suspendendo as atividades acadêmicas do curso na terça-feira (10). Os estudantes do 7º semestre também tiveram as aulas paralisadas nessa quarta-feira (11). A faculdade afirmou que repudia atos violentos e “se solidariza com a angústia de seus estudantes”.

Vanessa foi encontrada por dois moradores da região, que acionaram a PMMG. Segundo eles, a decisão de procurar pela jovem veio após verem a família divulgar o desaparecimento. Os denunciantes olharam vídeos da última aparição de Vanessa que circulavam nas redes sociais e identificaram que um homem a seguia, então decidiram refazer o trajeto.

