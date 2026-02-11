Jovem que sumiu na grande BH é encontrada morta com sinais de violência

O corpo de Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, foi encontrado com sinais de violência na tarde da terça-feira, 10, em uma área de mata no bairro Bela Vista, em Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A jovem havia desaparecido um dia antes, afirmou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias, motivação e a autoria do crime. A principal suspeita é de homicídio. "Até o momento, não houve conduzido à delegacia e um homem de 43 anos é investigado como possível suspeito", diz a polícia.

Assim que acionada, a Polícia Civil deslocou a perícia oficial à cena do crime, onde foi realizada a coleta de vestígios e informações para subsidiar a investigação.

Na ocasião, foram apreendidos um notebook, um celular e uma mochila com roupas. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal, em Betim, para ser submetido a exames.

"Já existe um mandado de prisão para ele (suspeito), em relação a fatos pretéritos e também será encaminhado um pedido de prisão", afirma André Luiz Cândido Ribeiro, titular da Delegacia de Polícia Civil em Juatuba. "Já foram feitas todas as diligências possíveis, em relação às diligências da Polícia Civil. E agora estamos aguardando a confecção dos laudos periciais", conclui.