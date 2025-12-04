Caça F-16 da Força Aérea cai no deserto da Califórnia; piloto sobrevive

Um caça F-16 da equipe de demonstração de elite da Força Aérea dos Estados Unidos, os Thunderbirds, caiu no deserto do sul da Califórnia na quarta-feira, 4, mas o piloto conseguiu se ejetar com segurança, informou o exército norte-americano.

O piloto estava sendo tratado em um hospital por ferimentos que não representavam risco de vida, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino.

O F-16C Fighting Falcon caiu por volta das 10h45 durante uma missão de treinamento "sobre espaço aéreo controlado na Califórnia", segundo um comunicado da Base Aérea de Nellis, em Nevada.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a uma "emergência aérea" perto de Trona, uma comunidade não incorporada no deserto de Mojave, cerca de 290 quilômetros ao norte de Los Angeles.

Em 2022, um F/A-18E Super Hornet da Marinha caiu perto de Trona, matando o piloto.

O acidente desta quarta-feira está sendo investigado e mais informações serão divulgadas pelo Escritório de Assuntos Públicos da 57ª Ala, informou o comunicado da Força Aérea.

Assim como os Blue Angels da Marinha, os Thunderbirds da Força Aérea realizam suas famosas formações precisas em shows aéreos e treinam para voar a poucos centímetros uns dos outros. O breve comunicado da Força Aérea não forneceu detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Os Blue Angels e os Thunderbirds já sofreram dezenas de acidentes ao longo de suas extensas histórias. Formados em 1953, os Thunderbirds realizam seus treinamentos sazonais na Base Aérea de Nellis, perto de Las Vegas. As aeronaves baseadas lá incluem caças F-16 Falcon e F-22 Raptor, bem como jatos de ataque ao solo A-10 Warthog.

*Com informações da Associated Press.