Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026; conheça a tonalidade

Tonalidade é descrita como um “sussurro de calma” e marca a primeira vez que a empresa escolhe um tom off-white como protagonista.

Hannah Franco
fonte

Cloud Dancer é a Cor do Ano de 2026; Pantone aposta em tom off-white (Divulgação/Pantone)

A Pantone revelou, nesta quinta-feira (4), a cor escolhida para representar 2026: “Cloud Dancer”, definida pela empresa como “um neutro branco elevado, um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”. A tonalidade, catalogada como PANTONE 11-4201, marca um momento inédito, pois é a primeira vez que a companhia elege uma variação do off-white como cor do ano.

De acordo com o Pantone Color Institute, Cloud Dancer carrega a proposta de "simplicidade, leveza e foco", simbolizando uma influência tranquilizadora dentro de uma sociedade acelerada e hiperconectada. Em comunicado oficial, a empresa descreve a cor como “um branco vaporoso, imbuído de serenidade, que convida ao relaxamento e à criatividade”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Previsão para 2026 fala em contatos com extraterrestres; veja a profecia de Baba Vanga]]

image Conheça os 5 signos que terão um dezembro inesquecível e vão iniciar 2026 com o pé direito
Astrologia indica que dezembro será decisivo para cinco signos que devem encerrar 2025 em alta

“Promessa de clareza” para 2026

Leatrice Eiseman, diretora-executiva do instituto, afirmou que a tonalidade representa “uma promessa de clareza” em tempos de transformação. Já Laurie Pressman, vice-presidente, reforça que a escolha reflete o desejo coletivo por novos começos, em um momento em que o mundo redefiniu suas relações com tempo, trabalho, tecnologia e bem-estar.

Segundo a Pantone, a cor surge em contraponto direto à aceleração digital e ao volume de estímulos que marcam a década, trazendo de volta o valor da pausa, da contemplação e da reconexão consigo mesmo.

A Pantone sugere que Cloud Dancer pode ser utilizada em combinação com tons quentes, terrosos ou cores mais frias e tecnológicas, abrindo espaço para aplicações em diferentes setores:

  • Moda, com peças minimalistas e naturais
  • Design de interiores, em ambientes com estética clean e acolhedora
  • Tecnologia e branding, associada à inovação com suavidade e transparência

A escolha, porém, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte do público celebrou a aposta no minimalismo, outros criticaram a seleção de um tom considerado “básico demais”.

Desde 2000, a Pantone escolhe a Cor do Ano observando tendências sociais, culturais, econômicas e comportamentais que moldam o espírito global. A decisão influencia desfiles, coleções, campanhas e produtos em escala mundial.

Nos últimos anos, a Pantone elegeu:

  • 2025 — Mocha Mousse
  • 2024 — Peach Fuzz
  • 2023 — Viva Magenta
  • 2022 — Veri Peri
  • 2021 — Ultimate Gray & Illuminating
  • 2020 — Classic Blue
Palavras-chave

Pantone

cor do ano

2026

tendência
Mundo
.
