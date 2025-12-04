Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026; conheça a tonalidade
Tonalidade é descrita como um “sussurro de calma” e marca a primeira vez que a empresa escolhe um tom off-white como protagonista.
A Pantone revelou, nesta quinta-feira (4), a cor escolhida para representar 2026: “Cloud Dancer”, definida pela empresa como “um neutro branco elevado, um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”. A tonalidade, catalogada como PANTONE 11-4201, marca um momento inédito, pois é a primeira vez que a companhia elege uma variação do off-white como cor do ano.
De acordo com o Pantone Color Institute, Cloud Dancer carrega a proposta de "simplicidade, leveza e foco", simbolizando uma influência tranquilizadora dentro de uma sociedade acelerada e hiperconectada. Em comunicado oficial, a empresa descreve a cor como “um branco vaporoso, imbuído de serenidade, que convida ao relaxamento e à criatividade”.
“Promessa de clareza” para 2026
Leatrice Eiseman, diretora-executiva do instituto, afirmou que a tonalidade representa “uma promessa de clareza” em tempos de transformação. Já Laurie Pressman, vice-presidente, reforça que a escolha reflete o desejo coletivo por novos começos, em um momento em que o mundo redefiniu suas relações com tempo, trabalho, tecnologia e bem-estar.
Segundo a Pantone, a cor surge em contraponto direto à aceleração digital e ao volume de estímulos que marcam a década, trazendo de volta o valor da pausa, da contemplação e da reconexão consigo mesmo.
A Pantone sugere que Cloud Dancer pode ser utilizada em combinação com tons quentes, terrosos ou cores mais frias e tecnológicas, abrindo espaço para aplicações em diferentes setores:
- Moda, com peças minimalistas e naturais
- Design de interiores, em ambientes com estética clean e acolhedora
- Tecnologia e branding, associada à inovação com suavidade e transparência
A escolha, porém, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte do público celebrou a aposta no minimalismo, outros criticaram a seleção de um tom considerado “básico demais”.
Desde 2000, a Pantone escolhe a Cor do Ano observando tendências sociais, culturais, econômicas e comportamentais que moldam o espírito global. A decisão influencia desfiles, coleções, campanhas e produtos em escala mundial.
Nos últimos anos, a Pantone elegeu:
- 2025 — Mocha Mousse
- 2024 — Peach Fuzz
- 2023 — Viva Magenta
- 2022 — Veri Peri
- 2021 — Ultimate Gray & Illuminating
- 2020 — Classic Blue
