Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Conheça os 5 signos que terão um dezembro inesquecível e vão iniciar 2026 com o pé direito

Astrologia indica que dezembro será decisivo para cinco signos que devem encerrar 2025 em alta

Riulen Ropan
fonte

Cinco signos entram em uma fase de expansão, clareza e novas oportunidades no último mês do ano. (Foto: Freepik)

O último mês de 2025 chega com uma energia de renovação e avanço para cinco signos em especial. Após um período de ajustes e buscas internas, dezembro marca uma virada positiva, com mais clareza, autoconfiança e caminhos que finalmente voltam a se abrir. Segundo previsões divulgadas pelo site Your Tango, relações, projetos pessoais e vida profissional entram em um novo ritmo — mais prático, mais maduro e cheio de oportunidades.

Veja quais são os signos que vão sentir o impacto mais forte dessa fase e o que esperar de cada um deles:

Áries: retomada da coragem e novos aprendizados

Arianos entram em dezembro com energia redobrada e vontade de expandir horizontes. A curiosidade cresce, assim como o desejo de aprimorar talentos e organizar metas para o próximo ano. Na vida afetiva, harmonia e trocas mais equilibradas ganham destaque.

Dica cósmica: valorize quem soma e divida responsabilidades.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 01/12: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 01 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image 3 signos que vão viver um ciclo de sorte durante o período de Sagitário; saiba quais
Com o sol em sagitário, alguns signos vão viver onda de sorte e prosperidade entre novembro e dezembro

image 4 signos que vão passar por grandes transformações em 2026
Astrologia antecipa um ano de virada profunda para alguns signos do zodíaco

Gêmeos: clareza, conquistas e conexões poderosas

Os geminianos começam o mês com foco total nos próprios objetivos. A comunicação flui com facilidade, abrindo portas e fortalecendo vínculos importantes. Quanto mais você aparece e se movimenta, mais oportunidades chegam.

Dica cósmica: permita-se ser visto; as conexões certas virão.

Câncer: maturidade emocional e vínculos fortalecidos

Para os cancerianos, dezembro promete evolução afetiva e aprendizados importantes sobre cooperação. Relações — amorosas ou não — ganham profundidade, enquanto talentos antes adormecidos voltam a florescer. A autoconfiança também se eleva.

Dica cósmica: sua sensibilidade é potência; use-a para criar e avançar.

Sagitário: recomeços, alinhamento e novas pessoas

Sagitarianos iniciam um ciclo de reconstrução. O mês traz bons encontros, decisões importantes e mais sintonia com desejos e metas. A vida prática entra nos eixos, trazendo estabilidade emocional e organização para 2026.

Dica cósmica: siga em frente — o passado já cumpriu seu papel.

Capricórnio: força renovada e destaque profissional

Capricornianos atravessam dezembro com ambição reforçada e clareza total sobre onde querem chegar. A disciplina volta a render frutos, permitindo retomar projetos e assumir responsabilidades maiores. É um período de conquistas concretas.

Dica cósmica: respeite seu tempo; resultados consistentes virão.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Signos

2026

Dezembro

Horóscopo
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda