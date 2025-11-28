Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

4 signos que vão passar por grandes transformações em 2026

Astrologia antecipa um ano de virada profunda para alguns signos do zodíaco

Gabrielle Borges
fonte

Veja as previsões de alguns signos para 2026 (Foto/Divulgação/Freepik)

O ano de 2026 promete mexer profundamente com a energia de quatro signos do zodíaco, trazendo viradas emocionais, redefinições de propósito e mudanças que podem alterar totalmente seus caminhos. Astrologicamente, o período será marcado por cortes necessários, reencontros consigo mesmos e decisões que exigem coragem, mas que também abrem portas para novas versões, mais maduras e alinhadas aos desejos mais verdadeiros.

Para quem pertence a esses signos, 2026 não será apenas mais um ano: será um marco de transformação, de reconstrução e de oportunidades que podem mudar o rumo da vida. Confira aqui os signos que terão viradas surpreendentes no ano que vem.

Escorpião

Para Escorpião, 2026 chega como uma faxina emocional. Antigas dores, relações desgastadas e padrões que já não fazem sentido começam a perder força. O escorpiano entra em uma fase de coragem interna, capaz de romper com o passado e abrir espaço para uma versão muito mais livre, madura e alinhada ao que realmente deseja. Mudanças profundas em identidade, relacionamentos e propósitos devem marcar esse novo ciclo.

Áries

Áries terá um ano de escolhas decisivas. A impulsividade característica dá lugar a um comportamento mais consciente, levando o ariano a definir metas importantes que podem alterar seu caminho no amor, no trabalho e na vida pessoal. O ano pede clareza, maturidade e determinação. Em 2026, quem é de Áries sente que é hora de agir com estratégia e assumir o protagonismo de sua própria história.

VEJA MAIS

image Confira os 5 signos que vão terminar o ano bem financeiramente
Esse período será o momento ideal para reorganizar dívidas e negociar novas oportunidades



image Mercúrio Retrógrado: confira quais são os 4 signos que serão mais afetados com o fenômeno
O fenômeno iniciou no último dia 9 e seguirá até 29 de novembro

Capricórnio

Capricornianos vão passar por uma reestruturação interna. Aquilo que antes era prioridade — estabilidade, segurança, metas rígidas — pode já não fazer tanto sentido. O signo começa a buscar um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional, valorizando bem-estar e autenticidade. Novas ambições surgem, não baseadas apenas em status, mas em significado real. Será um ano de reconstrução e escolha consciente de novos caminhos.

Virgem

Para Virgem, 2026 será um convite à leveza. O virginiano, conhecido pelo perfeccionismo, entra em um movimento de flexibilizar expectativas, ouvir mais suas emoções e permitir que a vida flua. A intuição ganha força, as relações ficam mais profundas e o coração fala mais alto. Essa abertura emocional abre portas para novas conexões, descobertas e uma sensação inédita de liberdade interna.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Astral

astrologia

signos

previsões 2026
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda