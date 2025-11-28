4 signos que vão passar por grandes transformações em 2026

O ano de 2026 promete mexer profundamente com a energia de quatro signos do zodíaco, trazendo viradas emocionais, redefinições de propósito e mudanças que podem alterar totalmente seus caminhos. Astrologicamente, o período será marcado por cortes necessários, reencontros consigo mesmos e decisões que exigem coragem, mas que também abrem portas para novas versões, mais maduras e alinhadas aos desejos mais verdadeiros.

Para quem pertence a esses signos, 2026 não será apenas mais um ano: será um marco de transformação, de reconstrução e de oportunidades que podem mudar o rumo da vida. Confira aqui os signos que terão viradas surpreendentes no ano que vem.

Escorpião

Para Escorpião, 2026 chega como uma faxina emocional. Antigas dores, relações desgastadas e padrões que já não fazem sentido começam a perder força. O escorpiano entra em uma fase de coragem interna, capaz de romper com o passado e abrir espaço para uma versão muito mais livre, madura e alinhada ao que realmente deseja. Mudanças profundas em identidade, relacionamentos e propósitos devem marcar esse novo ciclo.

Áries

Áries terá um ano de escolhas decisivas. A impulsividade característica dá lugar a um comportamento mais consciente, levando o ariano a definir metas importantes que podem alterar seu caminho no amor, no trabalho e na vida pessoal. O ano pede clareza, maturidade e determinação. Em 2026, quem é de Áries sente que é hora de agir com estratégia e assumir o protagonismo de sua própria história.

Capricórnio

Capricornianos vão passar por uma reestruturação interna. Aquilo que antes era prioridade — estabilidade, segurança, metas rígidas — pode já não fazer tanto sentido. O signo começa a buscar um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional, valorizando bem-estar e autenticidade. Novas ambições surgem, não baseadas apenas em status, mas em significado real. Será um ano de reconstrução e escolha consciente de novos caminhos.

Virgem

Para Virgem, 2026 será um convite à leveza. O virginiano, conhecido pelo perfeccionismo, entra em um movimento de flexibilizar expectativas, ouvir mais suas emoções e permitir que a vida flua. A intuição ganha força, as relações ficam mais profundas e o coração fala mais alto. Essa abertura emocional abre portas para novas conexões, descobertas e uma sensação inédita de liberdade interna.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)