Mercúrio Retrógrado: confira quais são os 4 signos que serão mais afetados com o fenômeno

O último Mercúrio Retrógrado do ano começou em 9 de novembro e segue até o dia 29. O fenômeno astrológico ocorre entre os signos de Sagitário e Escorpião.

Este período convida as pessoas a revisitarem suas rotinas e a reavaliarem certezas. Astrólogos o encaram como um tempo de mudanças e reorganização de planos, e não como um evento negativo.

O Mercúrio Retrógrado acontece de três a quatro vezes ao ano. Sua influência pode afetar alguns signos mais do que outros, dependendo da posição do planeta.

Quais signos serão mais afetados pelo Mercúrio Retrógrado?

Segundo o Personare, quatro signos serão mais afetados pelo fenômeno. Sabe-se que alguns signos serão mais afetados pelo fenômeno astrológico:

Sagitário: A retrogradação afetará a identidade, os propósitos e a imagem pessoal dos sagitarianos. O foco será no que a pessoa acredita.

Gêmeos: Para os geminianos, o período afetará os relacionamentos, as parcerias e os acordos. A atenção é voltada às relações e aos negócios.

Virgem: Os virginianos sentirão o impacto nas questões emocionais, no lar e na família. Assuntos delicados do passado poderão retornar.

Peixes: Para os piscianos, as consequências serão percebidas na carreira, nas ambições e no propósito profissional. Ajustes podem ser feitos nas metas de longo prazo e no trabalho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)