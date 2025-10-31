Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Nativas de Escorpião: confira 3 curiosidades sobre as mulheres escorpianas

As mulheres de Escorpião apresentam características intensas que conseguem diferenciá-las dos demais signos do zodíaco

Victoria Rodrigues
fonte

As mulheres do signo de Escorpião gostam de ser elogiadas pelos amigos, família e companheiros. (Foto: Freepik)

Misteriosas e enigmáticas, as nativas de Escorpião conseguem ser mulheres que abordam questões relacionadas à paixão com muita intensidade. Isso porque o arquétipo deste signo representa um mergulho simbólico nas profundezas, dando a elas a habilidade de explorar diversos assuntos no cotidiano.

"As escorpianas precisam estar em um ambiente em que possam liberar suas forças. São desconfiadas e estão sempre procurando algo que possa estar errado. Também são fortes e possuem uma capacidade impressionante de renascerem diante das adversidades", revelou a astróloga Thaís Mariano ao portal Terra.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 29/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image De intensos a controlados: conheça a personalidade das pessoas do signo de Escorpião
A astróloga Ludmila Pinheiro descreveu como são os escorpianos com relação a diversos aspectos

image Temporada de Escorpião: confira as datas, as características e a personalidade dos escorpianos
Os nativos de Escorpião possuem a intensidade como principal traço de personalidade

Veja 3 curiosidades sobre as mulheres de Escorpião

  • São verdadeiras com os sentimentos

Se tem uma coisa que as escorpianas não gostam é de superficialidade, elas mergulham completamente em qualquer assunto. "As mulheres de Escorpião não gostam de superficialidade, querem viver tudo em suas vidas da forma mais profunda possível", destacou Thaís.

  • Amam ser elogiadas e mimadas

Apesar de parecerem ser bastante extremistas em suas ações e atitudes diárias, as nativas de Escorpião amam receber elogios, carinhos e presentes, principalmente quando vem de amigos, familiares e de seus companheiros.

  • Possuem uma excelente intuição

Por serem extremamente intensas, as mulheres escorpianas também possuem uma intuição aflorada em diversos momentos. Logo, quando elas acham que algo não está normal, investigam a fundo até encontrar alguma pista que comprove que elas estão certas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

escorpião

mulheres

curiosidades

astrologia
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda