Nativas de Escorpião: confira 3 curiosidades sobre as mulheres escorpianas
As mulheres de Escorpião apresentam características intensas que conseguem diferenciá-las dos demais signos do zodíaco
Misteriosas e enigmáticas, as nativas de Escorpião conseguem ser mulheres que abordam questões relacionadas à paixão com muita intensidade. Isso porque o arquétipo deste signo representa um mergulho simbólico nas profundezas, dando a elas a habilidade de explorar diversos assuntos no cotidiano.
"As escorpianas precisam estar em um ambiente em que possam liberar suas forças. São desconfiadas e estão sempre procurando algo que possa estar errado. Também são fortes e possuem uma capacidade impressionante de renascerem diante das adversidades", revelou a astróloga Thaís Mariano ao portal Terra.
Veja 3 curiosidades sobre as mulheres de Escorpião
São verdadeiras com os sentimentos
Se tem uma coisa que as escorpianas não gostam é de superficialidade, elas mergulham completamente em qualquer assunto. "As mulheres de Escorpião não gostam de superficialidade, querem viver tudo em suas vidas da forma mais profunda possível", destacou Thaís.
Amam ser elogiadas e mimadas
Apesar de parecerem ser bastante extremistas em suas ações e atitudes diárias, as nativas de Escorpião amam receber elogios, carinhos e presentes, principalmente quando vem de amigos, familiares e de seus companheiros.
Possuem uma excelente intuição
Por serem extremamente intensas, as mulheres escorpianas também possuem uma intuição aflorada em diversos momentos. Logo, quando elas acham que algo não está normal, investigam a fundo até encontrar alguma pista que comprove que elas estão certas.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)
