Horóscopo de hoje 29/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (29/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ainda que houver algum traço de ressentimento antigo em sua alma, mesmo assim as coisas que acontecem não darão margem para ficar se acabrunhando com isso. Anda tudo muito veloz, é só aproveitar a onda e surfar.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Faça com que os bons sentimentos se manifestem com a mesma soltura e intensidade quanto em outros momentos você manifesta enfado e irritação. A manifestação dos bons sentimentos ajuda a preservar os relacionamentos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Por mais que as pessoas prometam mundos e fundos, nesta parte do caminho é melhor você se aproximar daquelas que falam menos e fazem mais, porque é com elas que você avançará em suas propostas e pretensões. Só elas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Se as coisas ficam bem claras entre as pessoas, será muito fácil colocar em prática os entendimentos. Porém, se for o contrário, e as pessoas continuarem navegando na névoa, os resultados práticos serão negativos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se interiormente você não tem certeza do que os sorrisos amáveis e simpáticos transmitem, dessa vez não jogue sua intuição ao lixo, mas se movimente com astúcia no meio da alegria aparente, até encontrar o erro.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Apesar de ser necessário usar palavras duras para você se fazer entender de vez em quando, é importante que isso não se torne um hábito, porque isso faria que as pessoas tomassem distância de você. Palavras afetuosas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quando as pessoas concordam entre elas, seria suficiente um aperto de mãos ou um aceno para fechar esse acordo. Porém, na época em que existimos se torna necessário um apoio específico que documente o entendimento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Às vezes sua alma parece mais dura do que realmente é, porque tem urgência de fazer acontecer o que tenha sido prometido ou acordado. Não vale a pena investir energia para modificar esse movimento, ele é o que é.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Apesar da simpatia com que você trata a maior parte das pessoas, nesta parte do caminho pesa uma dor em seu interior, algo que torna duros seus pensamentos e que, de alguma forma, se manifestará em atitudes.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Afinal, há de ser feito o que precisa ser feito, as pessoas envolvidas gostarem disso ou não, porque a necessidade é a mãe absoluta de todos os destinos, e não os desejos e caprichos aos que se agarra a humanidade.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Cuide para que no entusiasmo geral você não acabe ficando com o ônus de ter de solucionar todos os problemas práticos que se apresentarem. A divisão de tarefas é algo que preserva os bons relacionamentos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Dá para fazer muita coisa hoje, adiantar o expediente futuro tanto quanto colocar em dia tudo que foi procrastinado nos últimos meses. Aproveite a oportunidade energética deste dia, porque o tempo passa e não espera

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)