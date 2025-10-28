Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

De intensos a emocionados: conheça a personalidade das pessoas do signo de Escorpião

A astróloga Ludmila Pinheiro descreveu como são os escorpianos com relação a diversos aspectos

Victoria Rodrigues
fonte

Os escorpianos costumam revelar quem verdadeiramente são nas suas paixões. (Foto: Reprodução/ Astrologia Pertutti)

É na temporada anual dos escorpianos que os nativos de Escorpião costumam mostrar mais ainda o poder de sua personalidade. Ao longo desse período, as características e as sensações começam a mexer com todos os signos, porque quando a energia escorpiana é ativada, todos os sentimentos mal resolvidos vêm à tona, fazendo com que eles possam ter medo da entrega e até não viver o amor em sua intensidade. 

Segundo a astróloga Ludmila Pinheiro, autora do projeto “Lamparina Astrológica: um espaço de autoconhecimento e espiritualidade pela linguagem da astrologia”, um dos principais traços dos escorpianos é viver os sentimentos profundamente.

“A lição de Escorpião é sobre viver o verdadeiro amor. O amor não faz sofrer; quando há sofrimento, há medo — e o medo é ausência de amor. Na luz, Escorpião é leveza emocional: sentir profundamente, integrar o que sente”, revela a astróloga.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 27/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Temporada de Escorpião: confira as datas, as características e a personalidade dos escorpianos
Os nativos de Escorpião possuem a intensidade como principal traço de personalidade

image Será o seu? Astrologia diz que 3 signos viverão paixões intensas e avassaladoras em outubro
Este período pode trazer encontros inesperados e conexões profundas

Conheça a personalidade das pessoas de Escorpião:

  • Família

Com relação aos familiares, os nativos de Escorpião costumam ser os agentes de transformação nas relações. “Na família, Escorpião é aquele que percebe o que está debaixo da superfície. Intuitivo, silencioso e atento, sente as tensões que os outros preferem ignorar. É o que traz as verdades à tona — mesmo as que doem — porque entende que só se cura o que é visto”, explica a astróloga Ludmila.

  • Amizades

Os escorpianos possuem muitas amizades superficiais e pouquíssimas relações profundas com amigos íntimos em quem confiam. “Com os amigos, é leal, protetor e intuitivo. Mas precisa aprender a confiar: nem todo afastamento é abandono, nem toda ausência é desamor. Quando evolui, se torna o amigo que cura — aquele que ajuda os outros a enfrentarem suas próprias sombras”, revelou Ludmila Pinheiro.

  • Relacionamentos

Já com os relacionamentos, as pessoas do signo de Escorpião costumam aprender bastante no processo e revelar verdadeiramente suas identidades. “A polaridade quente de Escorpião é a dos emocionados: os que amam demais. A polaridade fria é a dos controlados: os que reprimem o sentir, por medo de se perder ao amar. Ambos são extremos do mesmo medo — o medo do fim”, destaca a astróloga.

  • Trabalho

Os escorpianos possuem talento para diversas profissões, porque sempre buscam compreender a causa real das coisas. “Tem talento para atuar em campos que exigem profundidade emocional, precisão e poder de regeneração. Pode ser excelente terapeuta, pesquisador, cientista, cirurgião, estrategista ou investigado. Onde há algo a ser curado, Escorpião encontra o seu lugar”, realça Ludmila.

  • Dinheiro

Os nativos de Escorpião são estratégicos, intuitivos e não são apegados aos bens materiais, por isso, eles optam por comprar apenas aquilo que é essencial. “Prefere fazer o recurso circular, usá-lo como instrumento de poder criativo e transformação. Ele não acumula: transmuta. O que move o escorpiano não é o ter, mas o poder de ressignificar, reconstruir e renascer a partir de cada escolha”, finaliza a astróloga.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

astrologia

escorpião

personalidade

astróloga

zodíaco
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda