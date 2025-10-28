De intensos a emocionados: conheça a personalidade das pessoas do signo de Escorpião

É na temporada anual dos escorpianos que os nativos de Escorpião costumam mostrar mais ainda o poder de sua personalidade. Ao longo desse período, as características e as sensações começam a mexer com todos os signos, porque quando a energia escorpiana é ativada, todos os sentimentos mal resolvidos vêm à tona, fazendo com que eles possam ter medo da entrega e até não viver o amor em sua intensidade.

Segundo a astróloga Ludmila Pinheiro, autora do projeto “Lamparina Astrológica: um espaço de autoconhecimento e espiritualidade pela linguagem da astrologia”, um dos principais traços dos escorpianos é viver os sentimentos profundamente.

“A lição de Escorpião é sobre viver o verdadeiro amor. O amor não faz sofrer; quando há sofrimento, há medo — e o medo é ausência de amor. Na luz, Escorpião é leveza emocional: sentir profundamente, integrar o que sente”, revela a astróloga.

Conheça a personalidade das pessoas de Escorpião:

Família

Com relação aos familiares, os nativos de Escorpião costumam ser os agentes de transformação nas relações. “Na família, Escorpião é aquele que percebe o que está debaixo da superfície. Intuitivo, silencioso e atento, sente as tensões que os outros preferem ignorar. É o que traz as verdades à tona — mesmo as que doem — porque entende que só se cura o que é visto”, explica a astróloga Ludmila.

Amizades

Os escorpianos possuem muitas amizades superficiais e pouquíssimas relações profundas com amigos íntimos em quem confiam. “Com os amigos, é leal, protetor e intuitivo. Mas precisa aprender a confiar: nem todo afastamento é abandono, nem toda ausência é desamor. Quando evolui, se torna o amigo que cura — aquele que ajuda os outros a enfrentarem suas próprias sombras”, revelou Ludmila Pinheiro.

Relacionamentos

Já com os relacionamentos, as pessoas do signo de Escorpião costumam aprender bastante no processo e revelar verdadeiramente suas identidades. “A polaridade quente de Escorpião é a dos emocionados: os que amam demais. A polaridade fria é a dos controlados: os que reprimem o sentir, por medo de se perder ao amar. Ambos são extremos do mesmo medo — o medo do fim”, destaca a astróloga.

Trabalho

Os escorpianos possuem talento para diversas profissões, porque sempre buscam compreender a causa real das coisas. “Tem talento para atuar em campos que exigem profundidade emocional, precisão e poder de regeneração. Pode ser excelente terapeuta, pesquisador, cientista, cirurgião, estrategista ou investigado. Onde há algo a ser curado, Escorpião encontra o seu lugar”, realça Ludmila.

Dinheiro

Os nativos de Escorpião são estratégicos, intuitivos e não são apegados aos bens materiais, por isso, eles optam por comprar apenas aquilo que é essencial. “Prefere fazer o recurso circular, usá-lo como instrumento de poder criativo e transformação. Ele não acumula: transmuta. O que move o escorpiano não é o ter, mas o poder de ressignificar, reconstruir e renascer a partir de cada escolha”, finaliza a astróloga.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)