Será o seu? Astrologia diz que 3 signos viverão paixões intensas e avassaladoras em outubro

Com uma energia magnética direcionada às conexões amorosas, o mês de outubro está preparando emoções especiais para os signos de Leão, Escorpião e Peixes. Esse período, responsável por deixar as afeições mais vibrantes na vida emotiva, pode trazer sentimentos intensos, conexões profundas e, principalmente, encontros inesperados que serão capazes de mexer com a cabeça dos pretendentes.

Para que esses signos do zodíaco possam aproveitar bastante o momento astral, é importante que eles se deixem levar pelas emoções e ajam com confiança diante das oportunidades que surgirem durante o mês. Entre as dicas para viver bem este período amoroso, estão: abraçar novas conexões sem medo do inesperado e confiar nos sinais intuitivos ao tomar decisões importantes na vida.

Veja os 3 signos que estarão apaixonados em outubro:

Leão

Ao longo do mês de outubro, os nativos de Leão poderão vivenciar uma paixão completamente inesperada, que pode se transformar em um momento mais que especial na vida. Isso acontecerá porque o signo entra nesse período com o coração aberto e um brilho especial que o levará a experimentar lindos romances.

Escorpião

As pessoas do signo de Escorpião já são conhecidas por serem naturalmente intensas em tudo o que fazem, neste mês não será diferente! A dica especial é mergulhar de cabeça, porque um par romântico poderá surgir do nada em sua vida e mexer com diversos aspectos, incluindo o corpo, a alma e a mente.

Peixes

Os piscianos, que também são indivíduos tradicionalmente românticos e sensíveis em situações que envolvem os companheiros, também estarão ainda mais românticos do que nunca. Neste mês, o momento promete apenas energias boas que poderão resultar em encontros inesquecíveis e em declarações amorosas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)