Saiba quais signos mais combinam no amor e no sexo, segundo os astros

Astrólogos apontam que 2025 promete intensificar conexões amorosas e sexuais aos signos regidos pelo elemento Ar, como o caso de Libra, Aquário e Gêmeos. Esses signos se destacam pela afinidade mental e pela valorização da liberdade emocional que proporcionam aos parceiros.

A seguir, confira uma lista com os signos que mais combinam no amor e no sexo, segundo a astrologia.

Gêmeos e Libra

Como os dois são regidos pelo elemento Ar, entre Gêmeos e Libra rolam boas conversas e momentos, já que os dois são ligados e movidos pela curiosidade e lógica. No sexo, a dupla tende a pegar fogo! O lado sedutor do libriano faz o geminiano perder a razão, ao mesmo tempo em que a inovação e ousadia do geminiano chama a atenção do libriano.

Áries e Escorpião

Ambos são movidos pelo planeta Marte. Entre Áries e Escorpião existe uma relação marcada por intensidade emocional e energética. Ambos são signos passionais, determinados e um tanto dominadores. Áries é direto e impulsivo; Escorpião é profundo e estratégico. No sexo, esse par tem química explosiva, pois ambos gostam de paixão, jogo de poder e intensidade.

Touro e Sagitário

Esses dois têm ritmos bem diferentes. Touro gosta de segurança, rotina e constância; Sagitário é um espírito livre, curioso e aventureiro. No quesito sexo, podem começar com curiosidade e diversão. Touro é sensual e gosta de contato físico prolongado, enquanto Sagitário é ousado e gosta de experimentar. Com boa comunicação, o sexo pode ser muito satisfatório.

Câncer + Aquário

Uma das combinações mais desafiadoras emocionalmente. Câncer é emocional, ligado à intimidade e ao lar; Aquário é racional, desapegado e orientado para o coletivo, mas que pode surgir um relacionamento onde um traz acolhimento e o outro visão de futuro. No sexo podem ter uma vida sexual rica e surpreendente.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.