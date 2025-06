Quatro signos vão viver um amor inesperado ainda neste mês de junho, segundo a astrologia

A astrologia sugere que a relação do universo com os signos e o amor se manifesta pela influência dos planetas — especialmente Vênus e Marte — no mapa astral de cada pessoa. Em junho, surgem chances para conexões inesperadas, reencontros e até paixões avassaladoras que chegam sem avisar, mas com intensidade.

Quatro signos que podem viver um amor surpreendente em junho. Veja quais são!

Signos que podem viver um amor inesperado em junho

Gêmeos

Com o Sol brilhando em seu signo durante boa parte do mês, o geminiano está mais estimulante, comunicativo e cheio de charme. Os astros favorecem encontros casuais, flertes discretos e aquela energia cativante. Um simples “oi” pode virar paixão em segundos — e abrir caminho para um amor surpreendente ainda este mês.

VEJA MAIS

Leão

Leão tende a passar o mês de junho com a autoestima nas alturas, despertando fascínio por onde passa. Um encontro no cotidiano pode despertar sentimentos profundos, criando grandes chances de os leoninos viverem um amor extraordinário. O universo também está conspirando para uma conexão que vai mexer com o coração.

Sagitário

Os astros movimentam o setor dos relacionamentos para Sagitário, abrindo espaço para surpresas agradáveis. Uma viagem, curso ou até uma festa pode ser o cenário de um novo entrelaçar de corações. Os sagitarianos disponíveis devem ficar atentos: um amor imprevisível pode surgir ainda este mês!

Peixes

A sensibilidade pisciana está em sintonia com as vibrações de junho. Um reencontro com alguém do passado ou uma nova amizade que se torne mais intensa pode abrir espaço para Peixes viver um amor inusitado. É preciso apenas deixar o coração acessível e confiar na própria intuição.

Junho: o mês do aroma do amor

Se o seu signo apareceu nesta lista, comemore! Mas, se não foi mencionado, não desanime. Continue cultivando o amor-próprio — no fim das contas, o Universo sempre entrega o que é seu, na hora certa. Esteja de braços abertos sempre que os astros lhe enviarem boas vibrações.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)