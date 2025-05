Astrologia: sol em gêmeos altera o dinheiro em diversos signos; entenda

O ciclo astrológico da estrela maior em Gêmeos iniciou na última terça-feira (20), às 15h55, e continuará até o dia 19 de junho. Esse período reflete em uma fase de mais criatividade, dinamismo e comunicação para alguns signos. Além disso, a Lua Nova em Gêmeos, no dia 27 de maio, simbolizará também o início de um mês propício para encontros, acordos, negociações e alinhamento de ideias.

Confira as previsões para cada signo:

Áries

Ao longo deste mês, o posicionamento de Urano poderá trazer novas oportunidades profissionais e financeiras, além de surpresas positivas que podem surgir e aliviar os aspectos econômicos em sua vida.

Touro

A principal dica é que não desperdice as oportunidades profissionais que virão focando apenas em planos que não funcionaram. Já a sua vida financeira deve permanecer estável, mas continue focado em suas atividades profissionais que as conquistas aparecerão futuramente.

Gêmeos

Aos geminianos, esse momento é extremamente positivo em sua vida profissional e financeira. A partir de agora, todas as coisas caminharão com mais facilidade e fluidez, por isso, os ganhos positivos certamente chegarão!

Câncer

Com as influências de Saturno e Netuno no campo da carreira, os cancerianos devem mostrar agora a sua constante dedicação. Mas nesse período, fique atento, principalmente, às intenções de seus colegas de profissão.

Leão

Esse tempo é oportuno para investir em seus principais talentos e aprendizados, porque a sua energia estará favorecendo sua carreira profissional e conquistas. Porém, lembre-se sempre de ser paciente e mantenha a simpatia com os colegas de trabalho.

Virgem

Para os virginianos, o momento é bastante favorável para sua vida profissional, podendo surgir viagens, encontros agradáveis e excelentes oportunidades. Já no campo das finanças, o momento pede pé no chão e responsabilidade com o dinheiro.

Libra

Neste mês, os librianos devem investir em suas relações profissionais. Além disso, diversos ganhos inesperados podem chegar e, com ele também, o reconhecimento de seus superiores.

Escorpião

As energias astrais serão responsáveis por trazer novos contatos profissionais até você. Mas atenção! Você precisa ser estratégico em suas ações e, a partir do mês de junho, há muitas chances de um contrato ser renegociado de maneira favorável.

Sagitário

Com carisma e atitudes agradáveis, os sagitarianos terão a honra de conseguir conquistar novos aliados em seu espaço de trabalho. E tenha paciência com os imprevistos que surgirem pelo caminho, porque o reconhecimento profissional aparecerá em breve.

Capricórnio

Esta é a hora de tomar muito cuidado com a assinatura de investimentos importantes e de estar atento com os frequentes gastos e investimentos. Mas calma que até o fim de junho, a sorte financeira sorrirá novamente ao seu favor!

Aquário

Aquarianos, evitem riscos, busquem produzir mais sozinho e coloque os pés no chão! Até o final de junho, as energias financeiras positivas também voltarão a circular sobre as suas vidas.

Peixes

As boas energias estão fluindo ao seu encontro! Por esse motivo, aproveite para utilizar essas energias positivas a fim de criar um ambiente perfeito para as oportunidades. A última dica é para que você sonhe alto, mas mantenha os pés no chão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)