Quais signos vão ganhar dinheiro em maio de 2025? Confira!

O mês de maio promete muitos ganhos financeiros para alguns signos do zodíaco. Nesse período, a lunação taurina abrirá os caminhos enquanto Mercúrio passará por Touro e em Gêmeos. Além disso, Saturno entrará em Marte no dia 25 de maio, proporcionando assim um empurrãozinho para aqueles que tiverem coragem para aproveitar as oportunidades e assumir a liderança de sua própria vida.

VEJA MAIS

Veja quais são os signos que estão com sorte neste mês:

Áries

Nesse mês, Saturno entrará em seu signo e poderá trazer estrutura e disciplina para fazer dinheiro com aquilo que você acredita. Então, esse é o momento certo para parar de investir o seu dinheiro à toa e escolher o local correto de rendimento.

Capricórnio

Já os capricornianos sentirão um chamado para se reposicionar profissionalmente. Esse pode ser um período bom para lançar algo que você queira lançar há muito tempo, ou até mesmo assumir um novo cargo em uma nova empresa.

Gêmeos

Com sol e Mercúrio caindo em Gêmeos, será aberta uma nova temporada de possibilidades relacionadas ao trabalho, podendo ser networkings, questões comerciais ou novas ideias. A dica é que você fique ligado nas trocas e convites inesperados.

Touro

Neste momento, o sol, Mercúrio e a Lua Nova ativarão o signo de Touro, fazendo com que os taurinos atraiam mais dinheiro, mas não de uma forma fácil, porque justamente os projetos plantados atrás podem gerar frutos reais agora.

Virgem

Essa é uma excelente oportunidade para os virginianos terem ideias lucrativas, receberem reconhecimento no trabalho ou até mesmo fecharem boas parcerias com pessoas ou empresas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)